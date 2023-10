Hintergrund: Labour positioniert sich zu Palästina

Bereits vor Beginn der Operation »Al-Aksa-Flut« war auf dem Labour-Parteitag eine Debatte über Palästina-Solidarität entbrannt. Die Labour-Gruppe Palestine Solidarity Campaign (PSC) hatte einen Informationsstand und eine Veranstaltung angemeldet. Der Hauptredner war Saleh Hijazi, Koordinator für »Politik ohne Apartheid« bei der Israel-Boykott-Kampagne BDS. Saleh ist Mitautor eines Berichts von Amnesty International über die Menschenrechtsverletzungen Israels in den palästinensischen Gebieten. Darüber wollte er auf dem Treffen »Israel: Ein Apartheidstaat« referieren, doch ohne Rücksprache mit den Organisatoren wurde im Konferenzprogramm der Begriff »Apartheid« gestrichen. Nach einer Beschwerde teilte Labour der PSC mit: »Labour wird nichts veröffentlichen, worin Israel als Apartheidstaat beschrieben wird.« PSC-Vorsitzender und Labour-Mitglied Ben Jamal zeigte sich enttäuscht: »Labour ist nicht bereit, Israel zu kritisieren. Sie sind sogar bereit, jede israelkritische Stimme zu unterdrücken.«

Am Parteitag selbst spielte der Krieg in Palästina ebenfalls eine zentrale Rolle. Keir Starmer verurteilte den palästinensischen Angriff. David Lammy, außenpolitischer Sprecher der Partei, sagte, »der Terror gegen Israel« müsse sofort enden. Es sei ein »entsetzliches Jahr« aufgrund des Verlusts von Leben unter palästinensischen Zivilisten gewesen, so Lammy. Alle Vergeltungsmaßnahmen Israels müssen »verhältnismäßig und im Rahmen des Völkerrechts« sein, forderte er. Louise Ellman, eine ehemalige Abgeordnete, die Labour unter Jeremy Corbyn verlassen hatte und erst mit der Wahl Starmers wieder in die Partei eintrat, forderte auf einem Treffen der Labour Friends of Israel am Montag den Ausschluss aller Mitglieder, die Solidarität mit Palästina zeigen. Vom Telegraph befragt, weigerte sich Corbyn dagegen, den palästinensischen Angriff zu verurteilen, und forderte Israel dazu auf, »die Besatzung zu beenden«. (dr)