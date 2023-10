Robert Michael/imago

In der BRD wird sich die Asylpolitik künftig noch stärker an Konzerninteressen ausrichten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) kündigte bei der Präsentation der »Herbstprojektion« zur BRD-Wirtschaftsleistung am Mittwoch einen »Doppelschritt« der Ampel an. Demnach soll Asylsuchenden Beschäftigung ermöglicht werden – bei gleichzeitiger Vereinfachung von Abschiebungen. »Eine Chance für viele, sich zu bewähren« bei gleichzeitiger Chance »für Firmen, Leute anzustellen«. In Erstaufnahmen könne ein »Talentscreening« erfolgen, das auf den Arbeitsmarkt »umgesetzt« werde, so Habeck.

Wer »keinen Bleibetitel« bekomme und sich nicht »über Arbeit ein Recht verdient, auch hierbleiben zu können«, soll abgeschoben werden, »auch, um das Asylrecht zu verteidigen«, so Habeck. Sonst werde »die DNA dieser Republik«, dass geflüchtete Menschen »in Deutschland Aufnahme finden können« verletzt. Vor dem Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag forderten insbesondere SPD-geführte Länder in einer gemeinsamen Erklärung sogar eine Verpflichtung von Asylsuchenden zu gemeinnütziger Arbeit und die Umstellung des Regelbedarfs auf Sachleistungen. Demnach solle für »arbeitsfähige Geflüchtete« eine »Pflicht zur Arbeitsaufnahme« gelten, sobald diese aus einer Erstaufnahmeeinrichtung »an die Kommunen zugewiesen werden«. Wertegeleitet.

Das Bundesinnenministerium erklärte am Mittwoch, ein in Kürze im Kabinett zu beratender Gesetzentwurf solle die Zahl von im letzten Moment scheiternden Abschiebungen reduzieren. Dafür solle die Höchstdauer der Abschiebehaft von zehn auf 28 Tage heraufgesetzt werden. Den Gefangenen solle zudem nicht mehr der Termin der Abschiebung angekündigt werden müssen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will es zudem ermöglichen, Wohnungen von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit zu durchsuchen und Datenträger sowie Unterlagen zu beschlagnahmen.

Die am Mittwoch präsentierte Wirtschaftsprognose der Ampel unterschied sich indes nur in Nuancen von dem, was Wirtschaftsforschungsinstitute bereits mehrfach erklärten: Im Frühjahr waren die Aussichten positiver, auf eine Rezession zum Jahresende folge 2024 ein Wachstum. Auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent folge 2024 ein Wachstum von 1,3 Prozent, erklärte der Wirtschaftsminister.