alimdi/Arterra/Sven-Erik Arndt/IMAGO/imagebroker Damit die Bagger fahren können: Ein Waldstück in Sachsen soll dem Tagebau geopfert werden

Die Grüne Liga wehrt sich gegen die geplante Enteignung eines rund 5.000 Quadratmeter großen Waldstücks in Sachsen zugunsten des Energieunternehmens LEAG. Bis 2037 ist Ihr Verein Pächter der Fläche. Weshalb ist diese bedroht?

Der Braunkohletagebau Nochten soll auch noch diesen Wald in Anspruch nehmen. Dabei geht es um sehr viel mehr Forstfläche als dieses private Grundstück umfasst. Wird der Wald abgebaggert, liegen zwei Dörfer unmittelbar an der Abbruchkante.

In Freiberg kam es im September zu einer Verhandlung vor dem Oberbergamt. Wie lief diese ab?

Schon vor dem Termin am 18. September stand fest, dass es keine Entscheidung geben wird. Argumente wurden ausgetauscht, aber wir sind – wie erwartet – nicht übereingekommen. Wir haben große Zweifel daran, dass der Tagebau überhaupt rechtmäßig betrieben wird. Und für ein unrechtmäßiges Vorhaben darf niemand enteignet werden. Das sieht die LEAG naturgemäß anders.

Worauf stützen Sie Ihren Befund?

Ein sehr wichtiger Grund ist die im Gesetz vorgeschriebene Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung des Geländes nach dem Kohleabbau. Doch die ist nicht in ausreichendem Maß von der LEAG getroffen worden. So reichen die Folgekosten weit ins 22. Jahrhundert, doch das Unternehmen hat dafür keinerlei Rückstellungen gebildet. Hier drohen die Folgekosten der Allgemeinheit übergeholfen zu werden.

Hat das Unternehmen mit Sitz in Cottbus denn ein Konzept vorgelegt?

Das ist noch nicht abschließend. Diese Tagebaue in der Lausitz wurden in den 1990er Jahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt. Die Rahmenbetriebspläne stammen aus dieser Zeit und bis heute gibt es keine Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten, den Tagebau Nochten zu betreiben – inklusive Möglichkeiten der Rekultivierung. Das muss alles in einem Abschlussbetriebsplan geklärt werden. Der Rahmenbetriebsplan ist bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Die LEAG braucht, um ihre Pläne umzusetzen, überhaupt erst mal eine Verlängerung ihrer Zulassung für Nochten.

Wie unsicher ist, ob die erfolgt?

Beim Sächsischen Oberbergamt habe ich noch nicht erlebt, dass ein Antrag der LEAG abgelehnt worden wäre. Allerdings haben wir große Zweifel, ob eine Verlängerung des Rahmenbetriebsplanes rechtmäßig möglich ist. Insbesondere diese dauerhaften Folgekosten und -lasten sind ein ungeklärtes Problem.

Von welchen Folgeschäden sprechen Sie?

Es ist zum Beispiel so, dass wo der Wald jetzt steht, nach dem Kohleabbau ein See sein soll. Dieser wird Probleme mit der Wasserqualität haben. Die LEAG sagt, das wäre kein Problem, sie werden einfach dieses Seewasser mit Schiffen alle paar Jahre kalken.

Das passiert jetzt schon in Südbrandenburg.

Richtig, das funktioniert auch weitgehend für das Seewasser. Allerdings, wenn man die Unterlagen der LEAG bis zu Ende liest, wird klar, dass dieses Kalken mehr oder weniger das gesamte 22. Jahrhundert über notwendig sein wird. Und eine Kostenplanung gibt es nur bis 2082.

… wird also Generationen betreffen.

Genau. Und es gibt noch weitere solche Maßnahmen: Aus der Tagebaukippe wird Eisen in die Spree eindringen. Die ist jetzt schon braun ab Spremberg, weil Eisen aus dem ehemaligen Tagebau Lohsa II westlich der Spree eingetragen wird. Künftig kommt von der östlichen Seite dasselbe Problem. Auch da sagt die LEAG, das kriege sie hin. Doch ob es die dann noch gibt, ist eine ganz andere Frage.

Ist eine Erweiterung des Nochtener Tagebaus ökologisch überhaupt vertretbar?

22,8 Millionen Tonnen Kohle müssten in der Erde bleiben, wenn das Waldstück nicht enteignet wird. Bei der Lausitzer Braunkohle kann man relativ einfach rechnen: Eine Tonne rohe Braunkohle entspricht einer Tonne CO2, die dann bei der Verstromung frei würde. Im April haben Fridays for Future ein Gutachten veröffentlicht, wonach nur noch 205 Millionen Tonnen CO2 überhaupt von Lausitzer Kohlekraftwerken emittiert werden dürfen. Wolle man dieses Budget einhalten, müsste man die Tagebaue noch deutlich stärker verkleinern als um jene 22,8 Millionen Tonnen. Insofern gibt es überhaupt keine Begründung, dieses Grundstück noch in Anspruch zu nehmen.