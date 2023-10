Saleh Salem/REUTERS Gaza in Schutt und Asche: Wohngebäude werden nach und nach in Trümmern gelegt (11.10.2023)

Der Krieg in Israel und Gaza wurde am Mittwoch den fünften Tag in Folge fortgesetzt. Erneut bombardierte die israelische Armee Ziele im gesamten Gazastreifen. Laut der Agentur WAFA seien die Angriffe ohne Vorwarnung erfolgt. Die Zahl der Getöteten in Gaza stieg im Verlauf des Tages auf über 1.000. In Israel hat es seit Sonnabend nach Agenturangaben mehr als 1.200 Todesopfer gegeben.

Laut einem Bericht der Genfer Organisation Euro-Med Human Rights Monitor vom Mittwoch begeht Israel systematische Kriegsverbrechen. So seien die Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung Gazas gezielt unterbrochen worden. Notgeneratoren mussten am Mittwoch mittag abgestellt werden, da der Treibstoff nicht reichte. Am Dienstag abend waren neue Munitionslieferungen aus den USA in Israel eingetroffen. Sie sollten nach israelischen Armeeangaben eine Ausweitung der Bombardierungen ermöglichen.

Die in Gaza regierende Hamas, die am Sonnabend die Operation »Al-Aksa-Flut« gestartet hatte, wies Berichte zurück, die am Dienstag Verbreitung gefunden hatten. Demnach sollen Hamas-Kämpfer in einem Kibbuz in unmittelbarer Nähe an der Grenze zu Gaza »mindestens 40 Babys und Kinder« getötet und enthauptet haben. »Der palästinensische Widerstand nimmt keine Kinder ins Visier«, hieß es laut WAFA in einer Stellungnahme der Hamas. Der israelische Journalist Oren Ziv teilte am Mittwoch auf X mit, dass er bei einem Besuch am Tatort keine Spur genannter Greueltaten gesehen habe. Auch das Militär habe nicht davon gesprochen.

Im Westjordanland stieg die Zahl der seit Sonnabend getöteten Palästinenser auf 23. Die Agentur WAFA berichtete von Überfällen israelischer Siedler und willkürlicher Gewalt der Besatzungsmacht. Zudem hätten am Mittwoch morgen Dutzende Siedler unter dem Schutz von Einsatzkräften den Jerusalemer Tempelberg gestürmt und dort religiöse Rituale abgehalten. Das ist nach dem Statut des Geländes untersagt. Demütigungen von Muslimen in Ostjerusalem waren laut Hamas der Hauptgrund für den Start ihrer Militäroffensive am Sonnabend.