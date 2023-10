Mumbai. Kricket, Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash sollen bei den Olympische Spielen 2028 in Los Angeles zum Wettkampfprogramm gehören. Das teilten die Organisatoren in Los Angeles am Montag mit. Das Internationale Olympische Komitee muss diese Entscheidung allerdings noch absegnen. Dies soll auf der am Sonntag beginnenden IOC-Session im indischen Mumbai erfolgen und gilt als Formsache. (dpa/jW)