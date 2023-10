Gemini Collection/imago Ausgangspunkt einer historischen Tradition der Unterwerfung Afrikas: Die Berliner Konferenz von 1884/85 (zeitgenössische Karikatur mit Bismarck als Conférencier)

Auf der Ebene der Staaten gelten bekanntlich andere Gesetze als unter Einzelpersonen. Wenn mehrere Leute sich zusammenschließen, um jemanden zu übervorteilen und auszurauben, dann ist das organisierte Kriminalität. Anders bei Ländern. Man braucht nicht erst an die Berliner Konferenz von 1884/85 denken, auf der die Kolonialmächte regelten, wie sie Afrika am besten unter sich aufteilen. Von dort zieht sich eine historische Linie bis zur Europäischen Union, deren imperiale Wurzeln allerdings heute wenig bekannt sind.

Die EU wird oft als Projekt dargestellt, das »seit über sechs Jahrzehnten zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen« hat, wie es in der Begründung für den Friedensnobelpreis hieß, mit dem der Staatenverbund 2012 ausgezeichnet wurde. Auch die deutsche Partei Die Linke schreibt in ihrem Entwurf eines Programms für die kommenden EU-Wahlen: »Die Vision eines vereinten Europas ist nach dem Zweiten Weltkrieg stark geworden als Gegenpol zu Faschismus und Krieg.« Daher verkörpere die EU »für viele die Hoffnung auf Frieden und Freiheit«. Doch in dieser Euphorie, die das Lob anderer Parteien überbietet, wird die dunkle Seite ihrer ursprünglichen Konzeption verdrängt.

Tatsächlich sollten Einheit und Frieden in Europa durch eines erreicht werden: die Bündelung der gemeinsamen Kräfte auf ein nach außen gerichtetes Projekt. Das war nichts anderes als die Erschließung insbesondere des afrikanischen Kontinents, der sich zu Zeiten der Römischen Verträge, mit denen 1957 die EWG ins Leben gerufen wurde, noch weitgehend unter der Herrschaft der europäischen Kolonialmächte befand. Das Schlagwort lautete Eurafrika. Es ist heute wenig gebräuchlich, wobei das Konzept jedoch bruchlos fortwirkt. Omar Bongo, Vater und Vorgänger des unlängst gestürzten gabunischen Präsidenten Ali Bongo, formulierte es einmal wie folgt: »Afrika ohne Frankreich ist ein Auto ohne Chauffeur. Aber Frankreich ohne Afrika ist ein Auto ohne Sprit.« Man braucht nur Frankreich durch die EU zu ersetzen.

Die EU befindet sich in einem strategischen Dilemma. Es senkt sich ein neuer »eiserner«, wenn nicht stählerner Vorhang in Europa. Da ist es zwangsläufig, dass sich der Blick wieder Richtung Süden richtet. Aber auch dort erscheinen wie spiegelbildlich zum Konflikt in der Ukraine Hindernisse. »Wagner-Truppen« tauchen im Sahel auf, vom beklagten chinesischen Einfluss ganz zu schweigen. Gerade in diesen Tagen zieht Frankreich seine Truppen auch aus Niger ab, einem Land, das mit seinen Uranvorkommen französische Atomkraftwerke speist, während es selbst in Armut verharrt. Länder wie Mali, Burkina Faso und Niger wollen nicht mehr, wie der Westen will. Wie ein Riegel schiebt sich das unlängst ausgerufene neue Sahelbündnis durch den Nordwesten des Kontinents. Allerdings kann man sicher sein, dass Frankreich und die EU ihre dortigen Interessen nicht einfach aufgeben.

Bismarcks Tradition

Ein Blick in den Atlas zeigt, dass die EU mitnichten eine rein europäische Einrichtung ist, wie Peo Hansen und Stefan Jonsson in ihrer Untersuchung »Eurafrica. Die noch nicht erzählte Geschichte von europäischer Integration und Kolonialismus« schreiben. In den Römischen Verträgen von 1957, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als Nukleus der EU gegründet wurde, waren die Kolonien der Vertragsstaaten Frankreich, Italien, Belgien und der Niederlande als »assoziierte Gebiete« aufgeführt, für die besondere Gesetze galten, so nicht zuletzt eine eingeschränkte Freizügigkeit. Bis heute reicht EU-Territorium über die Karibik und Südamerika bis in den Pazifik und vor die Küsten Afrikas.

Bereits die NATO-Gründung war ein Schritt zur Integration der westeuropäischen Staaten, wobei im NATO-Vertrag von 1949 zugleich festgehalten wurde, dass auch Algerien gemeinschaftlich zu verteidigen sei. Entsprechend argumentierte Paris später, dass es im Algerienkrieg die »freie Welt« verteidige, und nahm sich das Recht heraus, nahezu seine gesamten NATO-Truppen nach Nordafrika zu verlegen.

Die Idee, in Europa Frieden herzustellen, indem Aggressionen nach außen gewendet werden, ist alt und spielte schon bei den Kreuzzügen und der spanischen Reconquista eine Rolle, die nahtlos in den Kolonialismus überging. In der Neuzeit wurde lediglich die religiöse durch rational scheinende Rechtfertigungen kolonialer Expansion ersetzt. Im 17. Jahrhundert reiste Gottfried Wilhelm Leibniz nach Paris, um dem »Sonnenkönig« Ludwig XIV. einen »Ägypten-Plan« vorzustellen. Der französische Monarch stand kurz davor, die Niederlande anzugreifen. Nach gängiger Lesart diente Leibniz’ Vorschlag dazu, Ludwig von diesem Vorhaben abzubringen.

Zwar hatte Leibniz keinen Erfolg. Dennoch wurde der Plan umgesetzt, wenn auch nicht in direktem Rückbezug auf den deutschen Philosophen. Ende des 18. Jahrhunderts startete Napoleon im Anschluss an den Italien-Feldzug einen Angriff auf Ägypten. Im Tross führte er Wissenschaftler und Künstler mit sich. Das Unternehmen endete in einem Debakel. Napoleon ist mit seinem Versuch einer Umgestaltung Europas und seinen Kolonisierungsprojekten ein prominenter Ahne der »europäischen Einigung«.

Drei Jahrzehnte später begann Frankreich den nächsten Vorstoß in Afrika. König Karl X. sah sich innenpolitisch unter Druck und nutzte einen Streit mit Algerien als Vorwand für eine militärische Invasion. Bei dem Streit ging es um einen Kredit, den Algier Napoleon für seinen Ägypten-Feldzug gewährt hatte. Die Eroberung von Algier rettete Karl X. nicht. Aber Frankreich setzte seine Kolonialkriege über Jahrzehnte fort. Marokko wurde als eines der letzten dem Kolonialismus unterlegenen Länder erst in den 1830er Jahren vollständig erobert. In Algerien verfolgte Frankreich nicht allein das Projekt einer Siedlerkolonie nach dem Vorbild Nordamerikas. In der Sahara sollte am Ende auch ein riesiges Industrie-, ja ein »neues Ruhrgebiet« entstehen, weit entfernt von einer möglichen Gefährdung durch die Sowjetunion.

Eurafrika sollte die Lösung sein, um die Rivalität insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland bzw. der BRD zu beenden. Schon seit der »Demütigung« Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg 1871/72, der Gründung des Deutschen Reichs im Schloss von Versailles und nicht zuletzt der Abspaltung des Elsass und Lothringens unterstützte Deutschlands Reichskanzler Otto von Bismarck zum Ausgleich die koloniale Expansion Frankreichs. Eine Schlüsselfigur war dabei der ehemalige Bürgermeister von Paris, Jules Ferry, ein Gegner der Kommune. Nach dem Krieg wurde er zum Hauptvertreter der französischen Kolonialfraktion.

Gegenüber Deutschland vertrat Ferry eine revanchistische Politik. Zur gleichen Zeit koordinierte er das Vorgehen Frankreichs in Afrika und Asien mit Bismarck. Insbesondere die Unterwerfung Tunesiens als Protektorat und die Eroberung Tonkins in Indochina sind auf Ferry zurückzuführen, der im Garten der Tuilerien noch heute mit einem Denkmal geehrt wird. Der Sozialist François Hollande pilgerte gleich am ersten Tag seiner Präsidentschaft 2012 dorthin und pries Ferry als fortschrittlichen Politiker, dem das moderne Bildungswesen zu verdanken sei. Das Gespenst des Kolonialismus holte Hollande noch im gleichen Jahr ein, als er vor der Entscheidung stand, in Mali zu intervenieren.

Es herrscht Verwirrung über Bismarcks Bedeutung, was den Kolonialismus angeht, wie an der Diskussion über die weitverbreiteten Denkmäler für den Reichskanzler deutlich wird. Die Einschätzung schwankt zwischen der Behauptung, dass Bismarck koloniale Eroberungen abgelehnt habe, und der Auffassung, er sei einer der Hauptverantwortlichen, schließlich hatte er die Berliner Konferenz einberufen. Übersehen wird die Linie, die von Bismarcks Initiative geradewegs zu dem Konzept führt, nach dem die EWG ins Leben gerufen wurde. Frankreich sollte bei der Erschließung der Kolonien voranschreiten, Deutschland wirtschaftlich die Fäden ziehen, die EWG schließlich die kapitalistischen Kräfte zusammenführen, um den Kolonialbesitz desto besser zu bewahren und zu verwalten.

Entdeckung unterm Sand

Kaiser Wilhelm II. brach mit Bismarcks Politik und ging vor allem im Streit um die Kolonisierung Marokkos auf Konfrontationskurs gegen Frankreich. Das führte unmittelbar in den Ersten Weltkrieg. Nach der Kapitulation belastete gleich die nächste »Demütigung« das deutsch-französische Verhältnis. Wieder hatte es mit den Kolonien und Afrika zu tun. Von dort stammten zahlreiche in französischen Diensten stehende Soldaten, die das Rheinland besetzten. Das wurde von der deutschen Rechten für rassistische Kampagnen benutzt. Damals geschaffene Stereotype wirken bis heute.

Doch auch der Gedanke von Eurafrika lebte auf. Er erschien geradezu als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg. Länderübergreifend wurde er fortentwickelt. Anfang der 1930er Jahre stellte der deutsche Architekt Herman Soergel den Plan vor, den Wasserspiegel im Mittelmeer mit Hilfe eines gigantischen Staudamms abzusenken, der zugleich große Mengen an Elektrizität erzeugen sollte. Afrika und Westeuropa sollten zu einem gigantischen Wirtschaftsraum verschmelzen, einschließlich der britischen Territorien. Er nannte das neue Gebilde »Atlantropa«. Hintergrund war seine Analyse, dass die Zukunft von drei Machtblöcken geprägt sein werde: Amerika, Europa und Asien. Afrika war für Europa, was Sibirien für Russland oder der Rest Amerikas für die USA waren. Auch der Faschismus setzte solchen Plänen kein Ende. Führende Nazis wie Reichsbankchef Hjalmar Schacht und Vertreter Vichy-Frankreichs entwickelten sie weiter.

Eine entscheidende Wendung bedeutete der Nachweis von Bodenschätzen in den afrikanischen Besitzungen. In der Sahara, die lange als »leer« und wertlos angesehen worden war, wurden Anfang der 1950er Jahre riesige Ölfelder entdeckt, in Niger Uran. In Westdeutschland hatte Frankreich für seine Politik in Afrika einen neuen Unterstützer: Bundeskanzler Konrad Adenauer war schon in den 1920er Jahren ein bedeutender Vertreter der deutschen Kolonialfraktion gewesen. Auf französischer Seite war es der Diplomat Eirik Labonne, der das Eurafrika-Projekt vorantrieb. Er richtete bei der algerischen Béchar eine Sonderwirtschaftszone ein, aus der das saharische Ruhrgebiet hervorgehen sollte. Italien war daran interessiert, seinen »Überschuss an Armen« nach Afrika zu exportieren. Schon früher waren von den Eurafrika-Anhängern Zonen ausgewiesen worden, wo die Ansiedlung von Europäern möglich sei. »Eurafrika, unsere letzte Chance« lautete ein Buchtitel von Erfolgsautor Pierre Nord, der Österreicher Anton Zischka schrieb: »Afrika. Europas Gemeinschaftsaufgabe«.

1957 gründete Frankreich eine Gemeinsame Organisation der Saharischen Regionen (Organisation commune des régions sahariennes, OCRS), die die französisch beherrschten Sahara-Gebiete umfasste. In ihr ist bezeichnenderweise der unter dem Namen Azawad firmierende Norden des späteren Mali nicht inbegriffen, da die dortigen Araber und Tuareg in einer Petition darauf bestanden hatten, nicht Teil dieses Gebildes zu werden. Die damals vollzogene Spaltung Malis dauert bis heute an, wie der Blick auf die Gegenwart zeigt, in der sich Bamako einmal mehr im Krieg mit einer Allianz aus Tuareg und Arabern im Norden des Landes befindet, in dem bis Ende des Jahres auch deutsche Soldaten im Rahmen des UN-Einsatzes »Minusma« stationiert sind. Unter dem Wüstensand liegen heute auch radioaktive Hinterlassenschaften der französischen Atombombenversuche in Algerien.

Revue Militaire d'Information 1955 Pariser Projekt einer industriellen und strategischen Durchdringung seiner afrikanischen Besitzungen (Revue Militaire d’Information, 1955)

Dunkle Wirklichkeit

Der Traum von Eurafrika wird auch in Zukunft am Widerstand der Betroffenen scheitern. Der 8. Mai 1945 gilt als »Tag der Befreiung« vom Faschismus. In Algerien fand an diesem Tag jedoch ein grausames Massaker statt. In der Stadt Sétif feierten Algerier den Sieg über Nazideutschland und zeigten dabei die eigene Nationalfahne. Darauf eröffneten französische Siedler das Feuer. Bewaffnete Colons zogen marodierend durchs Land und ermordeten gemeinsam mit dem Militär Zehntausende Menschen, die zum Teil in Massengräbern verscharrt wurden. »Reformen« konnten den algerischen Befreiungskrieg nicht verhindern, der neun Jahre nach den Massentötungen und dem Verrat begann.

Frankreich suchte einen Weg, die Kolonialgebiete formal in die Unabhängigkeit zu entlassen, ohne die Kontrolle über sie aufzugeben, und fand ihn. In der Françafrique erhielt Eurafrika seine Erfüllung, zugleich geriet der Begriff im Vergessenheit. De Gaulle hatte »Monsieur Afrique«, Jacques Foccart, hinter sich, der das Vorgehen auf dem Kontinent koordinierte. Frankreich führte zwei CFA-Franc genannte Währungen ein, mit denen es bis heute die Finanzpolitik der betreffenden Länder beeinflussen, wenn nicht bestimmen kann. Wirtschaftliche Protagonisten Françafriques sind auch in Deutschland bekannt wie der untergegangene Konzern Elf oder Vivendi. Paris konnte sich von Anfang an auf Kollaborateure verlassen, allen voran die späteren Präsidenten Senegals und Côte d’Ivoires, Léopold Sédar Senghor und Félix Houphouët-Boigny, die als Sozialisten bzw. Kommunisten begannen und als Sachwalter des Neokolonialismus endeten.

Gegner des Neokolonialismus und Anhänger des Panafrikanismus wurden verfolgt und ermordet. 1965 entführten zwei Polizeibeamte in Paris den marokkanischen Oppositionsführer Mehdi Ben Barka auf offener Straße, der marokkanische Innenminister Mohammed Oufkir, der eigens nach Frankreich gereist war, folterte ihn selbst zu Tode. Ben Barka hatte damals die Trikontinentale vorbereitet, die 1966 in Havanna stattfinden sollte. In seine Ermordung war auch Israels Geheimdienst Mossad involviert. Als ehemaliger Offizier der französischen Kolonialarmee in Indochina arbeitete Oufkir nach der Unabhängigkeit Marokkos als Berater des Sultans und seines Sohnes Hassan II., dem Frankreich de facto die Exekutive übergeben hatte. Oufkir setzte sie ein zur kompletten Vernichtung der einst starken antikolonialen Bewegung und der Linken ein.

Indirekt waren Oufkir und Hassan II. auch an der Ermordung Patrice Lumumbas involviert. Denn es gab damals marokkanische Blauhelmsoldaten im vormals belgischen Kongo, die aber bei der Entführung des Premierministers und führenden Panafrikanisten nicht intervenierten. Als der zum König ernannte Mohammed V. von der Verwicklung des Kronprinzen in die Ermordung Lumumbas erfuhr, habe er beabsichtigt, Hassan II. abzusetzen, wie der erste »linke« Premierminister des Landes, Abdullah Ibrahim, berichtet haben soll. Wenig später verstarb der Monarch bei einer harmlos scheinenden Operation.

Zu Intrigen und Morden, Exekutionen und Massakern gesellten sich Kriege. In ihnen brachen mitunter die alten Gegensätze zwischen den imperialen Mächten auf, auch wenn sie ansonsten geeint auftraten. Darauf spekulierend, dass die Sezession der nigerianischen Provinz Biafra die reichen Ölvorkommen des Nigerdeltas unter französische Kontrolle bringen würde, schickte Paris Ende der 1960er Jahre Waffen und den Söldnerführer Bob Denard zu den Aufständischen. Die Lieferungen sollen zum Teil als humanitäre Hilfen getarnt gewesen sein. Als Biafra in Bedrängnis geriet, warf Frankreich Nigeria Völkermord vor. Eine Rolle am Rande spielte Bernard Kouchner, Gründer der »Ärzte ohne Grenzen«. Er wurde 1994 auch nach Ruanda entsandt, als dort Hutu-Extremisten fast eine Millionen Tutsi ermordeten. Dort fand tatsächlich ein Genozid statt. Die Waffen kamen erneut aus Frankreich, das befürchtete, Ruanda an Großbritannien und die USA zu verlieren, sollte die Tutsi-Guerilla Ruandische Patriotische Front (RPF) den Bürgerkrieg im Land gewinnen. In Kigali besuchte Kouchner ein Kinderheim, das angeblich durch den Vormarsch der RPF bedroht war. Der Zynismus wurde auf die Spitze getrieben, als Frankreich mit der »Opération Turquoise« die Völkermörder nach Zaire, die heutige Demokratische Republik Kongo, evakuierte, wo der Krieg mit Millionen Toten fortgesetzt wurde und bis heute nicht beendet ist. Der »Wettlauf um Afrika« ist also längst nicht vorbei. Immer noch geht es um die Ressourcen Kongos, die mit Blick auf die »Energiewende« um so dringender benötigt werden.

Grüner Betrug

Die Wortprägung »Françafrique« stammt ursprünglich vom französischen Journalisten Jean Piot, der 1945 in der Résistance-Zeitung L’Aurore argumentierte, dass Frankreich sich auf seine Stärke besinnen solle, nämlich seine enge Verbindung zu Afrika, um in der »neuen Welt« nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu bestehen. Später wurde die Wortwahl von Houphouët-Boigny aufgegriffen, der ebenfalls einer der Hauptvertreter des Konzepts von Eurafrika war. Bis heute gilt Houphouët sogar als Erfinder des Begriffs der Françafrique.

Allerdings geriet der Ausdruck in den nachfolgenden »Goldenen drei Jahrzehnten« (Treinte Glorieuses), in denen Frankreichs Wirtschaft nicht zuletzt dank der Ressourcen Afrikas boomte, in Vergessenheit. Erst Ende der 1990er Jahre wurde das Schlagwort wieder einer weiteren Öffentlichkeit bekannt durch François-Xavier Verschaves Buch »Françafrique – der größte Skandal der Republik«. Der Gründer der Association Survie glaubte, den Neokolonialismus überwinden zu können, wenn nur seine Verbrechen jedermann bekannt würden. Darin täuschte er sich. ­Françafrique wurde regelmäßig für tot erklärt und existiert dennoch fort. Mehr noch, seit der offenen Konfrontation mit Russland scheinen mit einem Mal Industrievorhaben in Afrika realisierbar, für die bisher das Geld fehlte, auch wenn sie sich gegenüber den ursprünglichen Träumen von Eurafrika bescheiden ausnehmen.

Ein Beispiel ist der Bau einer Gaspipeline von Nigeria über Niger bis in den Norden Algeriens, wo Anschluss zur EU bestünde. Dazu gibt es sogar ein konkurrierendes Projekt, das von Marokko vorangetrieben wird: Gasröhren an der westafrikanischen Küste entlang Richtung Norden zu verlegen. Es besteht bisher weitgehend auf dem Papier und dürfte vor allem dazu gedacht sein, die Pipelineinfrastruktur in dem nordafrikanischen Königreich selbst auszubauen, das über keine bekannten Quellen von Öl oder Gas verfügt. Seit Algerien 2021 eine Gasröhre außer Betrieb nahm, die über Marokko nach Spanien führt, ist das Land komplett auf die Versorgung von dort angewiesen.

Anlass der Stilllegung war der alte Konflikt zwischen beiden Ländern, der sich wegen des 2020 erneut ausgebrochenen Kriegs in der Westsahara wieder verschärft hatte. Aus diesem Grund dürfte auch der Versuch scheitern, eine Pipeline durch das von Marokko zu zwei Dritteln besetzte Territorium zu verlegen. Die Westsahara-Befreiungsfront hat vor dem Europäischen Gericht (EuG) erfolgreich gegen zwischen Brüssel und Marokko geschlossene Fischerei- und Handelsverträge geklagt. Das EuG hat mit der Zulassung der Beschwerden und in seinen bisherigen Urteilsbegründungen internationales Recht bestätigt, nach dem die Westsahara nicht zu Marokko gehört und die Gültigkeit genannter Verträge nicht über marokkanisches Gebiet hinaus auch auf die Westsahara ausgeweitet werden darf. Gleiches gälte auch für internationale Verträge zum Pipelinebau und -betrieb.

Aber warum werden überhaupt neue Gasleitungen gebaut, gar quer durch die Sahara? Als Motor der Klimakatastrophe sollten fossile Rohstoffe ein für allemal unter der Erde bleiben. Der algerische Autor Hamza Hamouchene vermutet, dass Öl- und Gaskonzerne ihr Geschäft unter dem Deckmantel der Ökologie weiterbetreiben wollen. Erdgas aus Nigeria und Algerien soll in »blauen Wasserstoff« umgewandelt und das freiwerdende CO2 in der Erde gelagert werden. Das wird allerdings nicht offen gesagt. Statt dessen werden zur Tarnung im Rahmen sogenannter Energiepartnerschaften Solar- und Windfarmen errichtet, deren Kapazität bloß nie ausreichen wird, genügend »grünen Wasserstoff« für den Bedarf der EU zu produzieren. Entsprechende Großprojekte würden in Ländern wie Marokko ohne Rücksicht auf Bevölkerung und Umwelt durchgezogen, betont Hamouchene. Die Vorstellung, dass Gebiete wie die Sahara »leer« seien und dort ohne weiteres die den EU-Ländern fehlende Energie »umweltfreundlich« gewonnen werden könne, beschreibt Hamouchene als orientalistische Phantasie, wie sie schon immer den Kolonialismus beflügelt hat.

Zwei Seiten

Nicht zuletzt möchte Marokko seine Westsahara-Besetzung »grünwaschen«. An ihr waren EU-Länder, die USA und auch Israel von Anfang an beteiligt, auch die BRD lieferte Marokko Waffen. Der frühere US-Präsident Donald Trump sowie Spaniens Premier Pedro Sánchez und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sind so weit gegangen, Marokkos Kolonialherrschaft auch förmlich ihren Segen zu geben. Dieser Befund mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Während Russland vorgeworfen wird, illegal in die Ukraine einmarschiert zu sein und dort völkerrechtswidrig die Krim und Teile des Donbass okkupiert zu haben, wird an Marokko festgehalten, das genau dasselbe bei der Westsahara getan hat: fremdes Territorium zu okkupieren. Aber in Wirklichkeit gibt es hier keinen Widerspruch. Denn die westliche Politik hat nichts mit Rationalität zu tun, wenn ihr auch die Logik des Kapitals zugrunde liegt. Aus der Perspektive des globalen Südens ist die Lüge von der »Friedensmacht« sofort erkennbar, was auch entsprechend artikuliert wird, wie zuletzt der BRICS-Gipfel und die UN-Generaldebatte gezeigt haben.

Die Wahrheit über die Beziehungen zwischen der EU und Afrika wird durch das Massengrab im Mittelmeer verdeutlicht und die Zäune um die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, wo im vergangenen Jahr Dutzende Geflüchtete bei einem regelrechten Massaker spanischer und marokkanischer Einsatzkräfte starben. Auch die 2.700 Kilometer lange Befestigungsanlage, die Marokko mit Hilfe seiner Verbündeten quer durch die Westsahara gezogen hat, um seine Truppen vor Angriffen der Polisario-Front zu schützen, ist das Symbol einer gespaltenen Welt. Diesseits herrscht ein von Frankreich eingesetztes mittelalterliches Operettenregime, das nicht nur den Einwohnern der Westsahara, sondern auch den Marokkanern selbst Freiheit und Selbstbestimmung verweigert. Der Weg in die Zukunft beginnt jenseits der Mauern.

Literatur

Zakya Daoud: Abdullah Ibrahim. L’Histoire des rendez-vous manqués. Éditions La Croisée des Chemins, 2. Aufl., Casablanca 2019

Hamza Hamouchene: Grünen Kolonialismus überwinden, in: Luxemburg 3/2022

Peo Hansen, Stefan Jonsson: Eurafrica. The Untold History of European Integration and Colonialism. Theory for a Global Age, Bloomsbury, London/Neu-Delhi/New York/Sydney 2014