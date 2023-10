Gerhard Richter Gerhard Richter: »Birkenau« (Öl auf Leinwand, 2014)

Der Maler Gerhard Richter überließ 2021 der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 100 seiner Werke als »langfristige Leihgabe«. Seit April ist in der Neuen Nationalgalerie in Berlin nun eine Auswahl davon zu sehen, unter anderem Richters berühmter Birkenau-Zyklus, eine Fotografie seines Gemäldes »Tante Marianne« und andere abstrakte Bilder.

Richter gilt als der teuerste Maler der Gegenwart, deshalb mag eine solche Leihgabe generös erscheinen. Doch hat Richter, dessen Vermögen auf 700 Mio. Euro geschätzt wird, die Werke nicht geschenkt, sondern eben nur verliehen. Und zwar ohne Verkaufsrecht. Dabei haben staatliche Institutionen wenig Budget für den Ankauf zeitgenössischer Kunst.

Dass die Generosität der Leihgabe einer gewissen Theatralik nicht entbehrt, liegt auch daran, dass es Richter ein Anliegen ist, mit dem Birkenau-Zyklus einmal keinen neuen »Rekordpreis« zu erzielen, wie er 2016 in einem Interview mit der FAZ betonte. Was als eine dem Thema angemessene Demutsgeste zu verstehen ist. Weil die Verkaufsenthaltung aber gleichzeitig eine Gabenverweigerung ist, hat der Vorgang einen bitteren Beigeschmack. Er erinnert einmal mehr daran, wie die Reichen und Mächtigen hierzulande die Erinnerung an die Schoah benutzen, um sich selbst ins rechte Licht zu setzen.

Im Zentrum der Ausstellung steht der Birkenau-Zyklus. Das 2014 entstandene Werk umfasst vier großflächige, abstrakte Gemälde, viel mehr als graue, manchmal rote und grüne Spachtelbewegungen sind darauf nicht zusehen. Interessanter ist die Geschichte der Werke. Sie tragen den Titel »Birkenau«, weil Richter auf den vier Leinwänden ursprünglich die einzigen vier Fotografien aus dem KZ Auschwitz-Birkenau abgemalt hatte, die von einem Häftling gemacht worden waren.

Die Fotografien sind berühmt, geschossen hat sie der griechisch-jüdische Marineoffizier Alberto Errera. In Birkenau arbeitete er im sogenannten Sonderkommando, das für die Verbrennung und Plünderung der Leichen verantwortlich war. Die Häftlinge des Sonderkommandos wussten, dass die Nazis sie töten würden, denn sie waren die wichtigsten Zeugen für das, was in den Gaskammern und Krematorien geschah. Regelmäßig führte die SS innerhalb des Sonderkommandos deshalb »Selektionen« durch. Eine ihrer wichtigsten Fragen für Häftlinge bestand deshalb darin – neben der Planung von Aufständen –, wie man Beweise für die Verbrechen der Nazis sammeln konnte. Die vier schließlich aus dem KZ geschmuggelten Fotos zählen neben fünf vergrabenen Notizbüchern zu den größten Erfolgen dieser Bemühungen. Die Kamera hatte Errera womöglich in den Habseligkeiten eines vergasten ungarischen Juden gefunden. Er nahm die Fotos unter Lebensgefahr auf. Die SS tötete ihn 1944, mutmaßlich bei einem Fluchtversuch.

Gerhard Richter hat schon oft anderes Leid abgemalt, etwa 1977 in seinem RAF-Zyklus Fotos der Erhängten in Stammheim. Die Aneignung des jüdischen Leidens in Auschwitz-Birkenau aber war selbst für ihn eine Nummer zu groß. Er übermalte die Bilder im Stile seiner abstrakten Kunst. Denn »diese vier Fotos sind so gut, dass ich sie nur so belassen kann«, so Richter.

In der Neuen Nationalgalerie hängen die Gemälde nebeneinander in einem Raum, ihnen gegenüber vier große Spiegel. In den Ecken, fast etwas versteckt, sind Kopien der Fotografien von Errera zu sehen. Die Fotografien sind so klein, zusammengenommen sind sie nicht einmal so groß wie eines von Richters Gemälden. Es scheint so, dass Richter auch die tatsächlichen Fotografien am liebsten überdecken würde.

Dreht man sich vor den Gemälden in Richtung der Spiegel, wirkt es durch die Spiegelungen so, als ob man in einen dreidimensionalen Gemälderaumes eintauchen würde. In dessen Mitte findet man sich als Zuschauer selbst wieder. Wenn man so möchte, vollzieht sich hier der dritte und letzte Schritt des Gerhard-Richter-Theaters. Erst Aneignen durch Abmalen, dann Verdrängen durch Übermalen, schließlich Projektion des Scheiterns auf den Zuschauer. Fertig ist das deutsche Bewusstsein, das von seinem Gegenüber erwartet, was es selbst nicht vermag. In den Gemälden verweist nichts mehr auf den von den Nazis begangenen Massenmord in Auschwitz-Birkenau, nichts davon reflektiert irgendeine inhaltliche Dimension der dort begangenen Verbrechen. Wäre nicht der Titel, die Gemälde könnten alles bedeuten. Die abstrakten Werke verwischen die Spur des Massenmords. Im Gegenteil, Richter rückt mit den abstrakten Gemälden seine eigene »melancholische Stimmung« in den Vordergrund.

Leider ist diese Art des Vergangenheitsbezugs nicht nur für Gerhard Richter symptomatisch. Konservative Stimmen erklären die Schoah immer wieder zu einem Verbrechen ohne Namen, welches jeden Vergleichs enthoben sei. Derart wird sie zu einem der Sprache enthobenen Mythos, den man beliebig nutzbar machen kann, vor allem aber zur Konstituierung eines Nationalbewusstseins. In der Neuen Nationalgalerie wird man diese, neue deutsche Ideologie noch eine ganze Weile bestaunen dürfen.