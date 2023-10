Anupam Nath/AP Photo/dpa Folgen der Überflutung entlang der Tista in Rangpo in Ost-Sikkim am Sonntag

Auch Tage nach den Sturzfluten im kleinen indischen Bundesstaat Sikkim an der Südflanke des Himalaja haben es die Such- und Rettungskräfte sowie Beräumungsteams aufgrund des anhaltenden Regens schwer. Am Mittwoch vergangener Woche hatten wolkenbruchartige Regenfälle zum Überlaufen des Gletschersees South Lhonak Lake geführt. Die Schlammassen wälzten sich vor allem am Fluss Tista stromabwärts, begruben teilweise halbe Ortschaften unter sich und zerstörten Brücken. Nach bisherigem Meldungsstand sind mindestens 90 Todesfälle durch Leichenfunde bestätigt. Mindestens 140 Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Nach Angaben der bundesstaatlichen Katastrophenschutzbehörde SSDMA seien rund 2.400 Menschen gerettet worden. Insgesamt seien von der Katastrophe rund 25.000 Menschen betroffen, knapp 7.000 davon wurden vorsorglich evakuiert und in Nothilfelager gebracht.

Ein Team seitens der zentralstaatlichen Ebene soll sich in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild der Schäden machen, kündigte Ajay Kumar Mishra, Staatssekretär im Innenministerium, bei einem Besuch in Sikkim am Sonntag an. Noch immer sind Teile der betroffenen Gebiete weitgehend abgeschnitten: »Wir müssen eine Verbesserung des Wetters abwarten, momentan kommt fast nur die Luftwaffe durch«, sagte VB Pathak, als Chief Secretary der ranghöchste Beamte des Bundesstaates, laut dem Newsportal Mint.

Die nationale Regierung hat aus einem Nothilfefonds zunächst 448 Millionen Rupien (etwa 5,5 Millionen Euro) für Soforthilfemaßnahmen über die regionalen Behörden freigegeben, meldete das Onlineportal East Mojo. Sobald das Team um Staatssekretär Mishra seine Vororterkundungen zur Dimension der Schäden abgeschlossen habe, stünden weitere finanzielle Mittel aus einem anderen Topf zur Verfügung, habe Innenminister Amit Shah versichert. Sikkim in der dünn besiedelten Gebirgsregion des Himalaja ist einer der kleinen Unionsstaaten Indiens. Die vier von der Katastrophe betroffenen Distrikte sind Heimat für rund 42.000 Menschen, die zumeist über kleine Siedlungen verstreut wohnen. Mit am schwersten haben die Sturzfluten die Kleinstadt Chungthang getroffen. Sie liegt an einem im Bau befindlichen Staudamm, der durch die Katastrophe weitgehend zerstört wurde. Der Umweltminister der Regionalregierung, Karma Loday Bhudia, kritisierte das Staudammprojekt. Wegen der Risiken sei es generell nicht hinnehmbar, in dieser Region Dämme zu errichten, die in den natürlichen Lauf von Fließgewässern wie der Tista eingreifen, sagte er gegenüber der Nordost-ausgabe des Wochenblattes und Onlineportals India Today.

Der bis zum Wochenende abgeschnittene Siedlungsblock Upper Dzongu im Distrikt Nord-Sikkim konnte inzwischen über eine Behelfsbrücke wieder angebunden werden, um die dortigen Dörfer zumindest mit Nothilfemaßnahmen erreichen zu können. Derweil wird der South Lhonak Lake wissenschaftlich beobachtet. Der Gletschersee war infolge der Regenfälle regelrecht geplatzt. Auslöser war, dass sich ein 600 mal 225 mal 150 Meter großer Teil der nordwestlichen Begrenzung gelöst hatte und in den See gestürzt war. Aus Satellitenaufnahmen geht hervor, dass der See auf etwa 105 Hektar Fläche entwässert wurde, was zu einer Sturzflut flussabwärts geführt haben könnte. Mit dem fortschreitenden Gletscherrückgang aufgrund der Klimakrise, der auch im Himalaja spürbar ist, steigt das Risiko ähnlicher Vorfälle. Indra Hang Subba, einziger Abgeordneter Sikkims in Indiens nationalem Parlament, erinnerte an ein bereits 2021 versprochenes Frühwarnsystem gegen solche Gletscherseeausbrüche, das immer noch nicht installiert sei.