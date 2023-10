Josue Decavele/Reuters Protestierende Studenten fordern am Sonnabend in Guatemala-Stadt den Rücktritt des einflussreichen Staatsanwalts

Seit dem 2. Oktober ist Guatemala weitgehend lahmgelegt. Fernstraßen, Autobahnen, Grenzübergänge sind blockiert, Bus- und Lkw-Fahrer im Streik, Geschäfte, Schulen und Universitäten teilweise geschlossen, überall im Land Demons­trationen. Ihre Organisation, el Concejo de Autoridades de 48 Cantones (der Rat der Behörden der 48 Kantone, jW) aus Totonicapán, haben mit Blockaden den Anfang gemacht. Was waren die Gründe?

Wir blockieren Straßen im ganzen Land wegen des Missbrauchs der Justiz durch die Staatsanwaltschaft, zuletzt durch die Beschlagnahme der Wahlunterlagen in der Wahlbehörde vergangene Woche. Sie wollen den Machtübergang (zu dem progressiven Kandidaten Bernardo Arévalo, jW) verhindern. Die Staatsanwaltschaft ist Teil einer korrupten Struktur, die das Land übernommen hat.

Ich hörte, am Abend des 4. Oktober waren Spezialeinheiten der Polizei vor Ort, in anderen Orten hat es bereits Polizeiübergriffe gegeben. Wie bewerten Sie die Repression ?

Ja, das ist richtig, am Mittwoch vergangener Woche versuchten Spezialeinheiten der Polizei die Demonstration aufzulösen, aber wir haben ein Sicherheitssystem aus den Gemeinden, so dass die Polizei unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Sorge bereitet uns allerdings die Entscheidung des Verfassungsgerichtes vom Donnerstag: Nach einer Beschwerde des Unternehmerverbandes CACIF sollen die Straßen geräumt und die Demonstrationen aufgelöst werden. Am Montag wurde dies vom Verfasungsgericht wiederholt, am Nachmittag gab es Polizeiübergriffe auf die Demonstranten auf dem Platz der Verfassung in der Hauptstadt, die Polizei ging mit Trängengas gegen die Demonstranten vor. An einigen Blockadepunkten sind vermummte, bewaffnete Personen aufgetaucht und bedrohen die Blockierenden.

Gerade am 4. Oktober war der elfte Jahrestag des Massakers von La Cumbre de Alaska, ein Streckenabschnitt der Interamericana (Teil der Panamericana-Schnellstraße in Zentralamerika, jW), wenige Kilometer von hier. Dort wurden 2012 bei einer unserer Blockaden sieben Menschen vom Militär ermordet und zahlreiche verletzt.

Die Proteste und Blockaden dauern an. Wie lange wollen Sie sie fortsetzen?

Bis eine Lösung gefunden ist, bis unsere Petitionen angehört werden. Wenn das noch sieben, acht oder fünfzehn Tage dauert, dann ist das so. Hier sind Tausende Menschen, die Unterstützung ist groß.

Sind Sie in Kontakt mit der Regierung oder offiziellen Stellen?

Wir haben unsere Dialogbereitschaft immer signalisiert, am 18. September haben wir Petitionen eingereicht, auf die wir keine Antworten erhalten haben. Daher haben wir am 2. Oktober die Blockaden wie angekündigt begonnen. Vertreter von uns sind in der Hauptstadt und gesprächsbereit, im Moment gibt es aber keine Kommunikation und keine Unterstützung durch staatliche Stellen.

Worum handelt es sich bei den 48 Kantonen?

Die 48 Kantone sind Organe indigener Selbstverwaltung hier in Totonicapán, ein kleines Departamento mit überwiegend indigener Bevölkerung im Hochland Guatemalas. Unser Departamento hat 48 Gemeinden, die jeweils einen Bürgermeister wählen. Diese 48 Bürgermeister wählen dann einen Repräsentanten, unseren Präsidenten, der zur Zeit in der Hauptstadt ist, falls es Gespräche mit der Regierung gibt. Unsere Aufgabe ist die Lösung der Alltagsprobleme, die Sicherheit in unseren Gemeinden, das Gemeinwohl unserer Bevölkerung. Wir bekommen kein Gehalt, es ist uns eine Ehre für das Volk zu arbeiten. Die Organe sind immer jeweils für ein Jahr gewählt, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Es existieren aber auch die klassischen politischen Parteien im Landkreis und die Kommunalverwaltungen. Handelt es sich um eine Parallelstruktur?

Nein. Leider haben die Bürgermeister der politischen Parteien in Guatemala nur ihre eigenen Interessen im Kopf, die Selbstbereicherung und Korruption. Hier im Departamento sind es die 48 Kantone, die sich um die Alltagsprobleme kümmern. Wir sind gegen die politischen Parteien in Guatemala und arbeiten nicht mit ihnen zusammen.

Sie verteidigen aber gerade die Partei Semilla?

Wir verteidigen das Recht des Volkes, den Volkswillen bei den Wahlen im August.