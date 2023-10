Bilal Hussein/AP Photo/dpa Entlang der Demarkationslinie zum Libanon hat Israel eine meterhohe Mauer errichtet (Kfar Kila, 13.10.2023)

Israel hat am Dienstag und Mittwoch weißen Phosphor sowohl im Gazastreifen als auch im Südlibanon eingesetzt. Das gab die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit Sitz in New York am Donnerstag bekannt. Der Einsatz des hochbrennbaren Stoffs in bewohnten Gegenden zählt als Kriegsverbrechen.

Besorgt ob der Auswirkungen der israelischen Eskalation auf die Region zeigte sich auch der libanesische Außenminister Abdullah Bou Habib am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian. Abends zuvor war der Iraner in Beirut eingetroffen und hatte noch am Flughafen vor Journalisten gefordert, die USA müssten »Israel kontrollieren«, wenn sie einen regionalen Krieg vermeiden wollten. Der Iran wolle die Sicherheit des Libanon bewahren, so Abdollahian: »Sicherheit und Frieden im Libanon sind für uns wichtig.« Noch am Abend erörterte er mit dem Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, die »internationale und regionale Situation«, wie aus einer Erklärung der Organisation hervorgeht. Man habe sich beraten, welche Verantwortung und Haltung man angesichts der »historischen Ereignisse und der gefährlichen Entwicklung« einnehmen müsse.

Entlang der »blauen Linie« im Süden des Libanon kam es auch am Freitag wieder zu Beschuss durch israelische Einsatzkräfte. Die »blaue Linie« ist eine von der UN im Jahr 2000 gezogene Waffenstillstandslinie zwischen Libanon und den von Israel besetzten und annektierten libanesischen und palästinensischen Territorien. Beide Länder befinden sich noch immer im Kriegszustand, Israel bezeichnet das Gebiet weiterhin als Nordgaliläa.

Während derzeit Tausende Libanesen aus dem Süden des Landes aus Angst vor israelischen Raketen in den Norden fliehen, beobachten zahlreiche arabische Fernsehteams auf dem sogenannten Medienhügel oberhalb der israelischen Siedlung Metulla die Entwicklungen entlang der von Israel errichteten Mauer. Es sei ihr erster Einsatz, sagte die Journalistin Zeinab J. im Gespräch mit jW. Es werde Krieg geben, Angst habe sie nicht. »Ich stamme aus einem Dorf bei Nabatija und bin wie die meisten hier im Krieg geboren. Wir lieben unser Land und werden darum kämpfen.« Israel sei nie an Frieden interessiert gewesen, jetzt wollten sie sogar die Palästinenser in die Wüste Sinai vertreiben. »Das Land, das Sie dort im Süden sehen, ist unser Land und das Land der Palästinenser.«

Auch Mohammed R. aus Odaisa kennt Krieg mit Israel seit Kindestagen. Von seinem Café sieht man jenseits der Straße, die entlang der »blauen Linie« bis nach Bint Dschubail und Nakura führt, auf einen kleinen Park. Dahinter verläuft die von der israelischen Besatzung errichtete Mauer, die alle paar hundert Meter von Türmen mit Kameras gesichert wird. Hinter der Mauer erhebt sich auf dem von Israel kontrollierten Gebiet ein Hügel, auf dem eine Überwachungsanlage und ein Horchposten der israelischen Armee positioniert sind.

Hinter dem Hügel hätten sein Vater und sein Großvater große Ländereien besessen, erzählt R. Das, was heute die »blaue Linie« sei, verlaufe entlang der Demarkierung, die 1916 von Frankreich und Großbritannien als »Sykes-Picot«-Linie die gesamte Region zerteilt habe. Seit Israel die Gebiete besetzt und später annektierte, habe es immer wieder Krieg gegeben. »Ich bleibe hier, hier bin ich geboren. Und wenn ich sterben soll, soll es hier sein. Auf meinem Land.«

Vieles deutet darauf hin, dass der Region ein langer Krieg bevorsteht. Der US-geführte Westen mit EU und NATO demonstriert militärisch, politisch und medial seine ungebrochene Unterstützung Israels, das seit seiner gewaltsamen Gründung 1948 von den USA und auch von Deutschland als Zeichen der »Wiedergutmachung« zu einem waffenstarrenden westlichen Kontrollposten hochgerüstet wurde. Die Palästinenser bezahlen seit 75 Jahren den Preis dafür mit ihrem Land und mit ihrem Leben. Kein Abkommen, keine UN-Resolution wurde von Israel eingehalten.

US-Außenminister Antony Blinken traf sich am Freitag in der jordanischen Hauptstadt Amman mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Gegenüber dem US-Sender NBC schloss er bei der Gelegenheit den Ausbruch eines regionalen Krieges aus. Blinken sagte, die USA hätten eine klare Botschaft ausgesandt: »Wer immer das tut, macht einen großen Fehler.«