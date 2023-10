Zohra Bensemra/File Photo/REUTERS Sudanesische Flüchtlinge beim Grenzübertritt in den Tschad (Adre, 4.8.2023)

Seit sechs Monaten herrscht Krieg in Sudan. In westlichen Medien wird er häufig als bewaffneter Konflikt zwischen zwei militärischen Einheiten beschrieben, nämlich zwischen dem sudanesischen Militär (SAF) unter der Führung von Abdel Fattah Al-Burhan, und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter Mohammed Hamdan Daglo. Zwar ist richtig, dass beide Generäle in diesem Krieg gegeneinander kämpfen. In einem sind sie sich jedoch nach wie vor verbunden: Sie agieren gemeinsam gegen die Bevölkerung und insbesondere gegen die revolutionäre Bewegung, die 2019 erfolgreich den islamistischen Langzeitdiktator Omar Al-Baschir gestürzt hatte. Die Konterrevolution, die SAF und RSF im Oktober 2021 zusammen in Form eines Staatsstreichs gegen die zivile Übergangsregierung begonnen hatten, scheint sich nun im Krieg zu vollenden.

In der Hauptstadt Khartum sterben täglich Zivilisten durch Bombardierungen von Wohngebieten und Straßenschlachten zwischen RSF und SAF. Nach Angaben des sudanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Kämpfen mehr als 1.200 Menschen getötet und 8.396 verletzt. Seit Mitte April wurden mehr als 5,5 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben, 1,1 Millionen von ihnen sind in die Nachbarländer des Sudan geflohen. In der Region Darfur im Westen des Landes wird – wie schon 2003 – ein Genozid an den dort lebenden Bevölkerungsgruppen begangen. Nach der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheit (IPC) gehört die Region neben Khartum zu den Gebieten, die am stärksten von Ernährungsunsicherheit betroffen sein werden – in den nächsten fünf Monaten werden etwa 42 Prozent der Menschen hungern.

Zivilisten, besonders Angehörige der Widerstandskomitees, werden immer häufiger verhaftet oder getötet. Diese Komitees sind nachbarschaftliche Graswurzelorganisationen, die seit Beginn der Revolution 2018 den Widerstand organisieren. Seit Kriegsbeginn leisten sie in erster Linie humanitäre Hilfe. Dabei nutzen sie ihre Netzwerke der vergangenen Jahre. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie Notfallzentralen aufgebaut, die Erste Hilfe in den umkämpften Gebieten leisten. Diese Notfallzentralen sind mittlerweile zu einem landesweiten System ausgebaut. Sie leisten medizinische Versorgung und bieten Betreuungsstätten für Kinder sowie Auffanglager für Geflüchtete. Durch ihre lokale Vernetzung erreichen sie auch Menschen, die internationale Hilfsorganisationen nicht erreichen können. Dafür erhalten sie von ihnen medizinische und finanzielle Unterstützung.

Diese Geldleistungen wurden den Widerstandskomitees zum Verhängnis. Der Erhalt finanzieller Mittel führt nicht nur zu Missbilligung durch RSF und SAF, sondern auch seitens der lokalen Regierungen. Die meisten von ihnen haben seit Kriegsbeginn keine Einnahmen mehr. Mitglieder der Widerstandskomitees berichten, sie seien daher vielerorts von den lokalen Regierungen gedrängt worden, ihre Zentralen zu schließen und die Geldgeber an die staatlichen Institutionen zu verweisen. Doch aus Angst vor Korruption weigerten sich die Komitees. So entstanden Gerüchte: Sowohl RSF als auch SAF beschuldigen die Notfallzentralen der Kooperation mit der jeweils anderen Seite und nutzen das als Vorwand für ihre Angriffe.

Besonders in Khartum nehmen die Attacken zu. In der vergangenen Woche wurde eine Ärztin von Mitgliedern der RSF vergewaltigt, eine andere Freiwillige wurde in ihrem Haus erschossen, als sie die Paramilitärs daran hindern wollte einzudringen. Täglich kommt es zu Verhaftungen von Helfern, manche verschwinden spurlos. Dabei ist die humanitäre Lage verheerend und Hilfe dringend nötig. Das ohnehin brüchige Gesundheitssystem ist fast vollständig zerstört. In nahezu allen Landesteilen herrscht medizinischer Notstand. Es fehlt an Personal, an Medikamenten und Instrumenten. Krankenhäuser werden von beiden Kriegsparteien bombardiert, überfallen und zerstört. Bislang ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Doch selbst wenn es zum Waffenstillstand kommen sollte, eines ist sicher: Für die Zivilbevölkerung wird der Überlebenskampf weitergehen.