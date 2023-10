Funke Foto Services/imago Soll gegangen werden, bevor sie geht: Sahra Wagenknecht in Jena (21.9.2023)

Nach dem desaströsen Abschneiden der Linkspartei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben Unterstützer der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht sie gegen neuerliche Angriffe und ein angestrengtes angestrebtes Ausschlussverfahren verteidigt. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst sprach am Dienstag gegenüber dem Spiegel von »einer Heuchelei«. Die 30 Seiten des Antrags seien offensichtlich schon vor den Wahlen formuliert gewesen. 58 Linke-Politiker hatten am Montag den Rausschmiss Wagenknechts beantragt.

Mit dem Vorlegen des Antrags sei bis nach der Wahl gewartet worden, mutmaßte der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Man habe die »Popularität von Wagenknecht« nutzen wollen, »um das Ergebnis nicht noch weiter in Richtung Bedeutungslosigkeit zu drücken«. Die Forderung, Wagenknecht solle auch die Fraktion verlassen, zeige außerdem, dass einigen der Verlust der Arbeitsplätze der vielen Beschäftigten der Fraktion egal sei. Das Ganze sei »ein leicht durchschaubarer Versuch, die Verantwortung für das Wahldebakel Sahra Wagenknecht zuzuschieben«. Sollten Wagenknecht und ihre Unterstützer die Fraktion verlassen, wird die Linkspartei ihren Fraktionsstatus im Bundestag einbüßen. Das betrifft auch die Anstellungsverhältnisse von rund 200 Mitarbeitenden der Fraktion.

Auch der Abgeordnete Christian Leye sprang Wagenknecht bei. Bei X (früher Twitter) spottete er am Montag abend über den Antrag, dass dieser aus einer »unpopulären Partei« komme, sich gegen deren »populärste Politikerin« richte, aber das Ziel verfolge, »populärer zu werden«. Der Ostbeauftragte der Partei, Sören Pellmann – ebenfalls Mitglied der Bundestagsfraktion –, bemerkte laut Spiegel sarkastisch: »Das wird uns ja wieder richtig weiterbringen. Und bestimmt strömen die Wählerinnen und Wähler dann wieder zur Partei.«

Die Linke-Fraktionschefin in der Bremer Bürgerschaft, Sofia Leonidakis, und die Berliner Landesparlamentarierin Elif Eralp begründeten den Antrag für die Unterzeichner. Eine Partei, die »von ihrer eigenen prominenten Bundestagsabgeordneten« permanent Widerspruch ernte, biete »kein klares Profil«, wirke »zerstritten und unattraktiv«, schreiben sie. Der Antragstext verweist auf eine »in ihrer bisherigen Relevanz existenzbedrohten Situation der Partei«. Würde Wagenknecht in der Linkspartei – bis zu ihrem Austritt – verbleiben und ihr Bundestagsmandat behalten, sei »die grundgesetzlich vorgesehene Funktion der Partei gefährdet, an der politischen Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung teilzuhaben«.

Die nun offiziell Angezählte hatte unterdessen mit Blick auf das fatale Ergebnis der Hessen-Wahl den Rücktritt der dortigen SPD-Spitzendkandidatin Nancy Faeser von ihrem Amt als Bundesinnenministerin gefordert. »Wer in Wiesbaden scheitert, ist in Berlin fehl am Platz«, sagte sie der dpa – um direkt ihre Forderung nach repressiverer Migrationspolitik zu unterstreichen. Der Wahlverliererin Faeser warf Wagenknecht vor, »die Schleuserindustrie« gewähren zu lassen. Wie die Unionsparteien und die AfD nannte die Linke-Abgeordnete Länder wie Dänemark als Vorbild in Sachen Migrationsbekämpfung.

Unterdessen stellte der Linke-Parteivorstand am Sonntag per Beschluss fest, dass eine Mitgliedschaft in der Partei mit einer Zugehörigkeit zum kürzlich eingetragenen Verein namens »BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit« unvereinbar ist. Der Verein ziele darauf ab, »eine Liste Wagenknecht organisatorisch vorzubereiten«.