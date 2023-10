TT News Agency/ Johan Nilsson via REUTERS Dialoge am Schießstand: Polens Oberbefehlshaber General Rajmund Andrzejczak (6.5.2023)

In Polen sind die beiden höchsten Offiziere der Armee von ihren Ämtern zurückgetreten. Generalstabschef Rajmund Andrzejczak und der Chef des Einsatzkommandos, General Tomasz Piotrowski, reichten am Montag ihre Demissionen bei Staatschef ­Andrzej Duda ein. Beide Offiziere waren 2018, also unter der jetzigen Regierung, in ihre Ämter eingesetzt worden.

Offiziell wurden keine Gründe für den Doppelrücktritt genannt. Polnische Medien schreiben jedoch, dass insbesondere zwischen General Piotrowski und Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak das sprichwörtliche Tischtuch zerschnitten sei. Grund hierfür sei, dass Blaszczak den General im Frühjahr zum Sündenbock dafür gemacht hatte, dass Ende 2022 eine russische Rakete unentdeckt 400 Kilometer durch den polnischen Luftraum geflogen und erst nach Monaten in einem Wald bei ­Bydgoszcz entdeckt worden war.

Als zweites auslösendes Moment für die beiden Rücktritte gilt der Vorwurf vieler Militärs an die Regierungspartei PiS, die Armee zu parteipolitischen Zwecken zu instrumentalisieren. Beispiele seien die »Dekoration« von Wahlkampfveranstaltungen mit Hilfe oder die Belieferung der Tankstellen des parteinahen Treibstoffkonzerns Orlen mit Sprit durch Militärfahrzeuge, wenn – wie in den vergangenen Wochen – die Preise für Benzin und vor allem Diesel künstlich niedriggehalten werden und viele Autofahrer mit Hamsterkäufen reagieren. Laut polnischer Verfassung ist die Armee jedoch »apolitisch« und darf nicht für Parteizwecke eingesetzt werden.

Daneben gibt es noch weitere mögliche Gründe für die Rücktritte. Polnische Oppositionsmedien spekulieren seit Monaten darüber, dass die PiS eine eventuelle Wahlniederlage womöglich nicht hinnehmen, sondern als Antwort den Ausnahme- oder Kriegszustand ausrufen könnte. Wie zufällig ist der explizit PiS-nahe General Wiesław Kukuła zuletzt von Minister Błaszczak zum Oberbefehlshaber für den Kriegsfall berufen worden – an Piotrowski vorbei, dem dieser Posten zuvor versprochen worden war. Zwischen gekränktem ­Karrierismus und Insiderwissen ist also an Motiven für die Rücktritte alles drin. Für die wahlkämpfende Opposition waren sie jedenfalls ein gefundenes Fressen. Sie forderte, dass nun auch Mariusz Błaszczak den Hut nehmen solle.