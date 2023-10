Tayfun Salci/ZUMA Wire/imago Stand-Up-To-Racism-Aktivisten protestieren Abschiebungen vor dem Londoner Innenministerium (10.10.2023)

In London wurde am Dienstag gegen die Flüchtlingspolitik der Tory-Regierung protestiert. Auf dem vor Dover liegenden Schiff »Bibby Stockholm« hatte die Regierung Asylsuchende gegen ihren Willen einquartiert. Nach dem Fund von Legionellen wurden sie woanders untergebracht. Menschenrechtsgruppen und die Feuerwehrgewerkschaft FBU wollen den weiteren Betrieb des Lastkahns verhindern. Am Montag hat ein Berufungsverfahren vor dem obersten Gericht gegen die Pläne Londons begonnen, Migranten ohne Prüfung eines Asylantrags dauerhaft nach Ruanda zu schicken. (jW)