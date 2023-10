Noah Wedel/IMAGO Großaufgebot: Die Demonstration am Sonnabend in Herford gegen Polizeigewalt stieß bei der Staatsmacht auf großes Interesse

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V., GFF, hat das Projekt »Mach Meldung! Starke Stimmen für die Polizei« gestartet, um es Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern zu ermöglichen, strafbares Verhalten und Rechtsverstöße innerhalb des Polizeiapparates zu melden. Können Sie sicherstellen, dass Vorgesetzte oder Kollegen nichts davon erfahren?

Die neu eingerichteten Stellen sind nicht in den üblichen Dienstweg eingebunden. Das ist ein Fortschritt. Um zu sagen, wie es in der Praxis umgesetzt wird, gibt es aber noch zu wenig Erfahrungen.

Worauf wollen Sie mit Ihrem Informationsportal hinwirken?

Wir informieren Polizistinnen und Polizisten darüber, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Missstände in der Polizei melden wollen. Seit Juli müssen die Polizeibehörden in Deutschland als Arbeitgeber entsprechende Meldestellen einrichten. Die GFF begleitet den Gesetzgebungsprozess dazu schon länger. Wir erachten es gerade bei der Polizei, die erheblich in die Grundrechte der Menschen eingreift, für wichtig, dass dort ein Schutz für Hinweisgeber etabliert wird. Das neue Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet zur Einrichtung von zwei Meldestrukturen: Länder und Bund als Arbeitgeber sind verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten, an die sich Polizistinnen und Polizisten wenden können; zudem gibt es eine externe Meldestelle beim Bundesamt für Justiz für alle Beschäftigten in Deutschland. Unser neues Informationsportal ist allerdings keine eigene Meldestelle.

Warum braucht es solche Anlaufstellen?

Wir sehen den Schutz von Whistleblowerinnen und Hinweisgebern als Grundrechtsschutz an, wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Missstände in der Polizei aufgedeckt, aufgearbeitet und in Zukunft verhindert werden können. Das ist notwendig für eine konstruktive und demokratische Fehlerkultur. Viele Polizistinnen und Polizisten wissen gar nicht, dass sie neue Rechte und Möglichkeiten haben. Damit sie diese nutzen, begleiten wir dies mit unserem Informationsangebot sowie Schulungen.

Der Staat bekommt das also selber nicht hin?

Darum geht es nicht. Wir unterstützen das Gesetz, das auf Straftaten oder bestimmte Ordnungswidrigkeiten zielt. Auch können verfassungsfeindliche Äußerungen von Beamtinnen und Beamten gemeldet werden; Medien berichten über wiederholt auftauchende rechtsex­treme Chats bei der Polizei. Wir wollen Menschen bei der Polizei ermutigen, ihre Stimme gegen Fehlverhalten, Extremismus, Machtmissbrauch, rassistische oder sexistische Vorfälle zu erheben. Auch im Fall sexueller Übergriffe müssen sich Betroffene nicht mehr an Vorgesetzte wenden, sondern können sich an eine neutrale Stelle richten.

Die GFF bekommt aber keine staatlichen Mittel, oder?

Nein, wir sind eine rein zivilgesellschaftliche Initiative.

Kann das, was Hinweisgeber melden, später auch vor Gericht als Beweis genutzt werden gegen mutmaßliche Täterinnen oder Täter in der Polizei?

Die Meldestellen prüfen diese Fälle. Sehen sie sie als relevant an, geben sie sie an die Staatsanwaltschaft weiter. Die Whistleblower werden über das weitere Vorgehen informiert.

Aber gehen Sie davon aus, dass mit neuen Möglichkeiten, Fehlverhalten oder illegales Handeln zu melden, der Korpsgeist in der Polizei zu überwinden ist?

Das geschlossene gewachsene System der Polizei bedarf einer besseren Fehlerkultur. Der neue Hinweisgeberschutz kann ein Beitrag dazu sein.

Ist es nicht aus der Sicht von Opfern rechtswidrigen Handelns von Beamten kompromittierend für die GFF, hier mit der Polizei zusammenzuarbeiten?

Als zivilgesellschaftliche Organisation setzen wir uns für eine demokratische Polizei ein. Da jetzt die Verpflichtung besteht, solche Stellen einzurichten, muss man sich dort mit dem Hinweisgeberschutz auseinandersetzen. Wir sehen uns weiterhin als Ansprechpartnerin für Betroffene von rechtswidrigem Polizeiverhalten oder solchen Einsätzen. Sie sind besser geschützt, wenn die Polizei intern ihr Fehlverhalten aufarbeitet.