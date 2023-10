Frankfurt am Main. Die Vertreter der 36 Profivereine haben auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballiga am Montag wie erwartet den neuen Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Fußballbund abgesegnet. Zuvor hatte bereits der DFB-Bundestag der am 1. Juli in Kraft getretenen und bis zum Sommer 2029 gültigen Vereinbarung zugestimmt. Der Grundlagenvertrag, der die Finanzströme zwischen der DFL und dem DFB regelt, war bereits Ende Juni beschlossen worden und bedurfte lediglich der formalen Bestätigung durch die jeweiligen Gremien. (dpa/jW)