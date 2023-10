Turin. Norditalien wird im kommenden Jahr zum Zentrum der Radsportwelt: Der nächste Giro d’Italia beginnt am 4. Mai 2024 in der Piemont-Metropole Turin – nur acht Wochen später macht auch die Tour de France dort Station. Am Montag gaben die Organisatoren die Streckenführung der ersten drei Etappen bekannt. Die »Grande Partenza« beginnt am Alpenrand und endet an der Mittelmeerküste. Die erste Etappe führt rund um Turin und macht an der berühmten Bergkirche Superga Station. Anschließend geht es weiter nach Süden. Das komplette Programm wird am Freitag präsentiert. (sid/jW)