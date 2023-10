Chicago. Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Chicago den Marathon-Weltrekord pulverisiert und seinen Landsmann Eliud Kipchoge entthront. Der 23jährige lief in der US-Metropole in 2:00:35 Stunden 34 Sekunden schneller als Kipchoge vor einem Jahr in Berlin. Damit sind binnen 14 Tagen beide Marathonweltrekorde deutlich unterboten worden. Am 24. September war in Berlin die Äthiopierin Tigist Assefa in 2:11:53 Stunden mehr als zwei Minuten unter der vorherigen Marke von Brigid Kosgei aus Kenia (2:14:04) geblieben. (sid/jW)