Marco Alpozzi/LaPresse/imago Zum Ausstand: Primož Roglič (M.) gewann bei seinen letzten Rennen für Jumbo-Visma nochmal den Giro dell’Emilia (7.10.2023)

Zwar stehen im Straßenradsport der Männer noch einzelne Rennen bevor, zu denen unter anderem die nominell ranghöchsten beiden Veranstaltungen auf dem asiatischen Kontinent gehören. Doch der traditionelle Saisonabschluss fand bereits am Wochenende statt, als jeweils zum 117. Mal die Lombardei-Rundfahrt und Paris-Tours ausgetragen wurden.

Auf dem bergigen Parcours zwischen Como und Bergamo galten am Sonnabend die beiden prominentesten slowenischen Fahrer als Topfavoriten: Von den italienischen Halbklassikern, die jeweils in den Tagen vor dem fünften und letzten sogenannten Monument des Jahres stattfinden, hatte Primož Roglič (Jumbo-Visma) nämlich den 106. Giro dell’Emilia gewinnen können. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) war vor den Toren Bolognas wiederum Zweiter geworden, auch wenn er mit seiner Beschleunigung am Schlussanstieg die verbliebene Spitzengruppe nicht hatte abschütteln und die finale Tempo­verschärfung seines Landsmanns nicht hatte kontern können. Drei Tage später hatten sich die beiden bei der 102. Austragung der Tre Valli Varesine belauert, als sich der 23jährige Belgier Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) neun Kilometer vorm Ziel zum Sieg davonschlich, verfolgt vom ecuadorianischen Olympiasieger Richard Carapaz (EF Education-Easy Post). Während aus der verbliebenen Führungsgruppe der 27jährige Russe Alexander Wlassow (Bora-Hansgrohe) Dritter wurde, schlug Roglič im Schlussspurt immerhin erneut Pogačar und wurde Vierter – obwohl er kurz vor der Ziellinie noch eingekeilt war.

Da der diesjährige Girosieger seine gute Vuelta-Form erwiesenermaßen bewahrt hatte, durfte man Roglič nüchternes Kalkül unterstellen, als er am vorentscheidenden Anstieg der Lombardei-Rundfahrt, 34 Kilometer vorm Ziel, eine Tempoverschärfung Pogačars nicht mitmachte. Kurz vor der Bergkuppe schloss er dann scheinbar mühelos zum Toursieger von 2020 und 2021 auf, dem zwischenzeitlich Wlassow gefolgt war. Um so irritierender war jedoch, dass Roglič in der Abfahrt den 25jährigen Hauptkonkurrenten sogleich wieder wegfahren ließ – und dass er auf dem anschließenden Flachstück nicht viel zur Nachführarbeit der angeschwollenen Verfolgergruppe beitragen mochte. Trotzdem konnte der 33jährige sich nach 238 Kilometern immerhin den letzten Podiumsplatz hinter dem 24jährigen Italiener Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) sichern, der zwei Tage zuvor beim 107. Gran Piemonte erfolgreich gewesen war. Indem er »Il Lombardia« bei seiner dritten Teilnahme zum dritten Mal gewann, stellte das Ausnahmetalent Pogačar indes einen »monumentalen« Rekord auf, der nicht einmal dem legendären Eddy Merckx geglückt war.

Dagegen siegte am Sonntag nach 214 Kilometern, die zehn Schotterabschnitte enthielten, in Tours ein Nobody: Riley Sheehan hatte zu einer Vierergruppe gehört, die sich 20 Kilo­meter vorm Ziel aus dem Peloton löste und zehn Kilometer später, am letzten von insgesamt acht kurzen Anstiegen, den aus einer frühen Ausreißergruppe verbliebenen Lewis Askey (Groupama-FDJ) einholte. Den 22jährigen Briten brachte der ein Jahr ältere US-Amerikaner dann im Fünfersprint um seinen ersten Profisieg, obwohl er selbst bloß als sogenannter Sta­giaire, also als bezahlter Praktikant, für Israel-Premier Tech im Einsatz war. Nach diesem Sensationssieg kann sich Sheehan, der aktuell einem viertklassigen US-Team angehört, nun wohl Hoffnungen auf einen »richtigen« Vertrag bei einer hochkarätigen Mannschaft machen.

Ganz allgemein dürfte die Chance, Neuprofi zu werden, kurzfristig wieder gestiegen sein, als am Freitag Pläne platzten, die die Radsportszene zwei Wochen lang in Atem gehalten hatten. Befeuert durch Aussagen von Patrick Lefevere, dem berühmt-berüchtigten Teammanager von Soudal-Quick Step, war über eine bevorstehende Fusion der belgischen Spitzenmannschaft mit Jumbo-Visma berichtet worden. Das gab, obwohl Roglič unterdessen seinen erwarteten Abgang (zu Bora-Hansgrohe) verkündete, Anlass zu Spekulationen, wie dominant das potentielle Superteam wohl würde. In jedem Fall hätte die Fusion aber bedeutet, dass etwa 20 namhafte Fahrer sowie die meisten sonstigen Angestellten von Soudal-Quick Step unvermittelt ohne gültigen Vertrag dagestanden hätten. Was vordergründig als Ausdruck von Expansionsabsichten der beiden Mannschaften wirken mochte, war denn auch eher als Krisensymptom zu werten: Die ökonomische Grundlage des Profiradsports bleibt stets so wacklig, dass sogar zwei der erfolgreichsten Mannschaften zur Zeit händeringend zusätzliche Sponsoren suchen müssen.