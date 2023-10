Anna Mieskes-Petrenko Im Minenfeld: Herakles (David Hannak) und Omphale (Wlada Vladislava)

Der Held will keiner mehr sein: »Mit jedem Keulenschlag / Erschlag ich eine Möglichkeit in mir.« »Mehr als ein Mann« will er sein, denn ein Mann sei nur »solang unleugbar, als er stark ist«. Also schminkt sich Herakles und legt die Kleider seiner Geliebten an, die der Königin Omphale. Die nun wieder übernimmt nicht nur das Löwenfell des Herakles, sondern auch dessen männliches Verhalten.

»Omphale« ist unter anderem ein Geschlechtertauschdrama, und wie die aktuellen Debatten über Inter- und Transsexualität führt der Weg in ein Minenfeld. Explosiv ist die notwendige Kombination aus der Auflösung von Geschlechterrollen einerseits, ihrer Bestätigung andererseits. Wer zum Beispiel sagt, er/sie fühle sich in einem Männerkörper wie eine Frau, muss doch mindestens unbewusst eine Ansicht haben, wie eine Frau sich fühlt. Auch die Liebenden bei Hacks agieren so, wie das Klischee von den Geschlechtern es behauptet: Die Frau Omphale drängt als Mann auf Sex, der Mann Herakles ziert sich als Frau.

Freilich gibt es Unterschiede. Für die Umgebung ist der verweiblichte Held ein Skandal, aber über die vermännlichte Königin wird kaum gelästert. Tatsächlich ändert Omphale sich weniger. Bereits in der ersten Szene des Dramas ist die Rede von Herakles, den sie als Sklaven gekauft hat, ohne zunächst zu wissen, mit wem sie es zu tun hat: »Ihm fehlt nichts als ein Name, den hat er nicht / Und braucht er nicht für das, wofür ich ihn brauch.« Schließlich ist sie Königin, und als solche kann sie sich Passivität nicht leisten. Omphale ist die Titelfigur, sie ist von Beginn an das Wesen, das sich der Vollständigkeit weiter angenähert hat als Herakles. Als allseitig entwickelte Persönlichkeit schwankt sie aber nicht zwischen den Extremen. Darum hat sie, anders als Herakles, nur rudimentär eine Geschichte, und zwischendurch fragt man sich, weshalb das Stück nicht »Herakles« heißt.

Zumal Hacks auch ein Drama über geschichtliche Verläufe geschrieben hat. Das Ungeheuer Lityerses kontrolliert einen Teil von Omphales Reich. Immer noch benötigt man Kämpfer. Noch ist es nicht möglich, im Leben nur den individuellen Wünschen zu folgen; noch dominiert die Notwendigkeit.

Zur Freiheit führt allein, das Notwendige zu erkennen. Noch muss Herakles die Keule führen, und erst, wenn das letzte Ungeheuer besiegt ist, kann er das Holz einpflanzen, aus dem ein Ölbaum erwächst. Der Mensch, so Herakles’ Fazit, müsse auf »zu schlechten Zwecken sich verkleinern, / Bis einst, nach aller Übel Unterricht, / Dem bös und fruchtbarn Teil der reif und edle / In ihm gemeinte Baum entwächst und wieder / Er wird, was, bevor ers nicht war, war.«

Eine von Dialektik bestimmte Handlung also, in der das individuelle Bedürfnis nach Glück hier und jetzt sein Recht und sein Unrecht gleichermaßen hat. In einer Theaterwelt, die auf moralische Eindeutigkeit zielt, findet »Omphale« nur schwer einen Platz. Und die so kunstvolle wie bilderreiche Vers­sprache Hacks’, die den Luxus einer sozialistischen Zukunft vorwegnimmt, ist den meisten heutigen Theaterleuten ziemlich fremd.

In Peter Wittigs Inszenierung des Dramas mit dem Simon-Dach-Theater (SiDat!) in Berlin sind fast alle diese Verse zu hören. Im nicht sehr umfangreichen Text wurde geringfügig gestrichen, ohne das Ganze zu beschädigen. Sensationalistische Regisseursideen zwecks Aufpeppens einer gar nicht mehr begriffenen Fabel fehlen zum Glück. Eine nur mit wenigen, zeichenhaften Requisiten ausgestattete Spielfläche bietet Raum für die Personenführung, und auch die von Wittig selbst verantwortete Musik trägt zum Gelingen bei.

Unter den Akteuren überzeugt besonders David Hannak, der die Wandlungen des Herakles verdeutlicht, ohne die Geschlechterzuschreibungen zu überziehen. Jürgen Nafti gibt als Lityerses – dem Text entsprechend – ein Ungeheuer, das gerade in seiner Gemütlichkeit gefährlich ist. Die Omphale von Wlada Vladislava bietet Herakles einen so verführerischen wie stellenweise übermächtigen Gegenpart. Hier (und zuweilen auch sonst) geht die Textverständlichkeit noch zu verbessern. Verse zu sprechen, und gar solche von Hacks’ Raffinesse, scheint für Schauspieler und Schauspielerinnen ungewohnt.

Problem des Abends war, dass manche Nebenrollen abgewertet werden. Zum Beispiel hat der Held Herakles einen Halbbruder, Iphikles. Der versucht auf so lächerliche wie durchschaubare Weise, den Ruhm Herakles’ für sich zu beanspruchen. Wenn Konstantin Klemm zeigt, dass Iphikles in Wort und Tat gleichermaßen schwach ist, so ist dies durch den Text und die Fabel gedeckt. Zugleich aber gälte es, den Konflikt dieser Nebenhandlung herauszuarbeiten: Wie gehen die durchschnittlich Begabten – also fast wir alle – damit um, wenn uns immer wieder einer wie Herakles das dem Menschen eigentlich Mögliche, aber uns nicht Erreichbare, vorführt?

Hier ließen sich glücklichere Lösungen finden als die hier vorgestellten. Doch treten solche Einwände weit zurück hinter Wittigs Verdienst, dieses Stück überhaupt wieder auf die Bühne gebracht zu haben und damit die gleichgültigen Dramaturgen und Intendanten der deutschsprachigen Theaterwelt zu blamieren.