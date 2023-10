Calt Studio/Sofie Silbermann 2019 Neulich beim Rammstein-Konzert: Feuerteufel in Aktion

Unversehens beginnt ein Mann zu brennen, aus sich heraus, wie Selbstentzündung. Und er verbrennt. Nicht ganz zu Asche, aber fast.

Es gibt eine Zeugin, doch darf sie nichts sagen: polizeiliche Anweisung. Eine junge Journalistin, noch eigentlich nur Praktikantin bei Le Télégraphe, wird aufmerksam. Erst spät begreifen wir, es hat sie ihre Drogengeschichte, der sie entronnen, derart empfindlich gemacht, sensibel, doch auf gestörte, selbstgestörte, fast selbstzerstörerische Weise. Genau das gibt ihr Kraft. Dass ihre Darstellerin, Marine Vacth, sehr schön ist, aber ganz ebenso zerstört-schön, gehört zur Ästhetik dieser Serie. Das Casting gesamt ist berückend zugleich wie bedrückend.

Sie erfährt Ablehnung, soll irgendein andres Zeug schreiben, weigert sich, beharrt. Da verbrennt, vor den Augen ihres elfjährigen Sohnes, eine Frau. Erst spät erfahren wir, sie hat sich dem Jungen gegenüber missbräuchlich benommen; der Vater hat einfach immer weggesehen. So bekommen wir’s in seinem Gespräch mit dem seinerseits – des Verlustes eines eigenen Sohnes wegen – seelisch geschädigten Psychiater mit, dessen Ehe gerade zerfällt – weil der Mann nur schweigt, nicht spricht, sprechen gar nicht kann.

Ein Jugendlicher verbrennt, abermals Selbstentzündung, ein Rowdy war’s, der seine Umwelt quälte. Nun lässt sich das Geschehen nicht mehr geheimhalten, Unruhe durchzieht die Gesellschaft, vor allem dort, wo sie als Prekariat in bröckelnden Banlieu-Kasernen lebt. Dort haben halbstarke Dealer das Sagen, ­voller Dummheit, Rassismus und Hass. Zugleich formiert sich im Technoumfeld eines in einem aufgelassenen Industriegelände gelegenen Clubs, in dem die Drogen von Hand zu Hand nicht gehen, sondern gleiten (sofern sie nicht durch die Toilettenwände schweben) … – formiert sich eine Fangemeinde quasi satanischer Feuerjünger und -jüngerinnen. Wir sind an Weltuntergangsfeste erinnert, in denen die Moral wie geronnene Milch flockt und sich umkehrt gegen sich selbst.

All das in sehr langsamen und gleichsam dämmernden Bildern mit langen, langen Dialogen, die fast doch stumm sind, geschlagen, wie mit geflachter Hand vor den Mund, nach Art von Filmen der Handkamera, ein seltsamer, permanenter Sog des Resignativen, der Aufgegebenheit. Dauernd möchten wir abschalten. Als ob uns langweilig würde. Wir können aber nicht. Ja, es ist langweilig. Doch das ist psychische Abwehr. Denn es ist spannend vor Entsetzen, einem, das in uns allmählich hineinkriecht, nicht etwa aufschießt.

Da gibt der Mörder, von dem unterdessen ausgegangen wird, der Journalistin ein Interview. Um sich auszuweisen, setzt er, ohne etwas zu tun, ihre linke Hand in Brand; sie kann es grad noch löschen. Und kämpft in der Zeitung ihr Interview durch. Nun erwarten die Flics ihre Mitarbeit, einer verbietet ihr, weiterzuschreiben über den Fall, und ihn zu informieren, wenn »Er« sich wieder melde.

Was sie tut.

Worauf sie in Gefahr gerät, sie selbst. Und der Feuerteufel zündet zum ersten Mal – wieder, ohne physisch irgend etwas zu tun – jemanden an, der keinerlei Schuld hat, der einfach nur am falschen Ort war. Fortan dreht die Spirale sich schneller. Wie es ausgehen wird, und was da ausgehen wird, können wir nicht einmal ahnen. Nur, dass es einen Showdown geben wird, ja muss! Es kann doch nicht ewig so weitergehen, sonst gehen wir selbst dran ein.

Und dann ist da ein Mädchen, kaum schon eine Teenagerin, mit einer schweren Hautkrankheit. Fünftausend Menschen auf der Welt leiden an ihr, nicht mehr. Niemand steckt deshalb Geld in die Forschung. Dieses Mädchen nun, schon lange Patientin des Psychiaters, ist in großer Sorge um ihre etwas ältere Schwester: so in Sorge, als wären sie beide identisch oder es gebe nur sie, nicht die Schwester. Zwei Episoden lang sind wir dieser Meinung: keine Frage, das Kind projiziert. Doch sie sehnt sich danach, eigentlich nach gar nichts mehr, einmal am Meer den Sonnenaufgang zu sehen. Es ist ihr strikt verboten. Bei Todesstrafe, verkündet von Krankheit und Natur.

Sie lebt allein mit ihrem Chauffeur, der sie betreut, in einem großen Haus hinter zugezogenen Gardinen. Ein Sonnenkind voll Lichtangst. Und das, was als Prekariatsstudie begonnen hat und immer mehr zum Horrorfilm wurde, doch einem seinerseits prekarierten (keinerlei Tricks, kaum Action und nur gelegentlich Suspense), dreht ganz am Ende in ein Märchen, eines des Todes – zwar auch das, aber eines guten, ja erbarmenden Sterbens. Und wir, als das sechsepisodige Stück zu Ende ist, bleiben sprachlos vor dem Bildschirm sitzen und können lange, lange Zeit nichts tun als zu sinnen. Und wer ein bisschen Glück hat, der und dem kommen dann die Tränen.