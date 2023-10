Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Netzbetreiber warnen vor Versorgungslücken und Qualitätsminderungen im Falle eines Huawei-Verbots

Nicht nur im Stellvertreterkrieg gegen Russland fordert die US-Regierung mehr Loyalität und Unterstützung durch die BRD, sondern auch im Wirtschaftskrieg gegen China. So hat Washington zuletzt den Druck auf Berlin erhöht, ungeachtet der eigenen ökonomischen Interessen Komponenten des chinesischen IT-Ausstatters Huawei aus dem hiesigen Mobilfunknetz zu verbannen. Zwar wirke US-Präsident Joseph Biden im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger Donald Trump »mit leiseren Tönen« auf Deutschland ein, sagte laut einem Politico-Bericht am Wochenende ein hochrangiger Bediensteter des US-Außenministeriums. Der Druck habe sich jedoch »wenn überhaupt, erhöht«.

Weiter heißt es in dem Bericht, die frühere leitende Beraterin für Technologiefragen im Nationalen Sicherheitsrat der USA, Lindsay Gorman, sehe »einen Wandel in der deutschen Haltung« zu dem Thema, der in Washington sehr begrüßt werde. Offiziell prüft die Bundesregierung noch, inwiefern Techkomponenten »Made in China« im deutschen Mobilfunk ein Sicherheitsrisiko darstellen. Im September war Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) allerdings mit einem konkreten Szenario zur weitgehenden Verbannung von Huawei-Bauteilen aus dem deutschen 5G-Netz vorgeprescht.

Begeisterung löste Faesers Anbahnung einer weiteren Unterwerfung unter die geopolitischen Interessen der USA jedoch weder in der gesamten Bundesregierung noch bei der Bevölkerung oder bei der Telekommunikationsbranche aus: Widerspruch kam etwa umgehend aus dem FDP-geführten Digital- und Verkehrsministerium, das betonte, es gebe keine weiterhin keine Entscheidung der Bundesregierung; laut einer repräsentativen Umfrage unterstützen nur 28 Prozent der Deutschen den Huawei-Bann; und die Netzbetreiber warnen vor Versorgungslücken und Qualitätsminderungen.

Allerdings steht für Deutschland mit der Unterstützung des US-Wirtschaftskriegs in Form eines Huawei-Verbots weit mehr auf dem Spiel als tote oder rauschende Telefonleitungen: Die Volksrepublik machte deutlich, dass Berlin mit Gegenmaßnahmen zu rechnen habe: »Sollte sich die Bundesregierung wirklich in diese Richtung entscheiden, ohne zu belegen, dass die chinesischen Produkte eine Sicherheitsbedrohung für Deutschland darstellen, werden wir nicht tatenlos zusehen«, hieß es aus der chinesischen Botschaft in Berlin. Angesichts der technologischen Abhängigkeit von der Volksrepublik sowie der sektorübergreifenden engen wirtschaftlichen Verflechtungen ist ein substantielles Drohpotenzial gegeben.

Derweil wächst auch innerhalb der USA der Druck, die Konfrontation mit Beijing zu verschärfen. So forderte vergangene Woche eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren das Weiße Haus auf, US-Firmen die Weiterentwicklung des in der Volksrepu­blik weit verbreiteten Computerchiptyps »­RISC-V« zu verbieten. »Wenn wir unsere Exportkontrollen nicht ausweiten, wird China uns eines Tages als Weltmarktführer im Chipdesign überholen«, argumentierte etwa der republikanische Senator Marco Rubio, der den Appell unterstützte. Sein demokratischer Kollege Mark Warner äußerte sich ähnlich und forderte einen Paradigmenwechsel.

Auch dieser Angriff auf RISC-V richtet sich letztlich gegen Huawei und den gesamten IT-Standort China. Die Open-Source-Technologie gilt als Grundpfeiler für die Entwicklung chinesischer Chips. Bis vor kurzem zeigten sich US-Repräsentanten im Bereich der Halbleiterproduktion gegenüber der Konkurrenz aus der Volksrepu­blik als deutlich überlegen. Doch vor einigen Wochen präsentierte Huawei eine neue Smartphonegeneration mit Prozessoren aus einheimischer Produktion, die laut Experten westlichen Produkten technologisch ebenbürtig sind. Die Nervosität in der US-Politik wird augenscheinlich größer, weswegen der chinesische Tech-Sektor nun mit vermehrten Verboten und Blockaden eingebremst werden soll. Die BRD hat ihre Rolle zugewiesen bekommen.