Alkis Konstantinidis/REUTERS Premier Mitsotakis (M.) kann zufrieden sein mit dem Abschneiden von Rechten und Faschisten (Athen, 27.6.2023)

Die Griechen haben es offenbar satt, als Stimmvieh für Parteien herzuhalten, die alles versprechen und selten halten, was sie angekündigt haben. Zur ersten Runde der Gemeinde- und Regionalwahlen kamen am Sonntag landesweit nur rund 49 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, in der Hauptstadt Athen waren es gar nur 30 Prozent.

Der amtierende rechte Bürgermeister Athens, Konstantinos Bakogiannis, 45 Jahre alter Spross des in einer Art Familienverbund das Land regierenden Mitsotakis-Clans – sein Onkel ist Regierungschef Kyriakos Mitsotakis – kam mit nur 41,35 Prozent der abgegebenen Stimmen nicht auf die erforderliche absolute Mehrheit. Am kommenden Sonntag muss er damit in die zweite Runde. Dort werden er und seine Partei Nea Dimokratia (ND) auf den Gegenkandidaten der sozialdemokratischen Pasok (Panhellenische Bewegung), Chrisostomos »Charis« Doukas, treffen. Der Bewerber der Syriza (Koalition der radikalen Linken), Kostas Zachariadis, erreichte mit 13,36 Prozent nur den für die frühere Regierungspartei schwer enttäuschenden dritten Platz. Er forderte seine Anhänger bereits am Sonntag abend dazu auf, bei der zweiten Tour Doukas zu unterstützen – das »sollten auch die anderen oppositionellen Kandidaten tun«.

Landesweit liegt die bürgerliche Rechte im Verbund mit Anhängern der faschistoiden Rechten in fast allen »Peripherien« – den großen Wahlbezirken Griechenlands – vorn und wird am nächsten Wochenende voraussichtlich einen klaren Erfolg ihrer Regional- und Kommunalpolitik feiern. Ausnahme war am Sonntag lediglich die Insel Kreta, wo der Pasok-Fürst Stavros Arnaoutakis mit 78,28 Prozent der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit erreichte. Arnaoutakis galt schon vor dem Wahlgang als Favorit in der alten Pasok-Hochburg Heraklion und wurde dort sogar von den bürgerlich-rechten ND unterstützt.

Keinen Schub zu einem eventuellen Erfolg in den Niederungen der Kommunalpolitik gab der langsam zerbröselnden Linkspartei Syriza ihr neuer, erst vor zwei Wochen von den Mitgliedern gewählter neuer Präsident Stefanos Kasselakis. Der vom schrumpfenden linken Parteiflügel wegen seiner akademischen und beruflichen Ausbildung in den USA gerne als »Amerikanos« beschimpfte Nachfolger des früheren Ministerpräsidenten Alexis Tsipras wurde während des Wahlkampfs von der politischen Rechten hart angegangen. Der ehemalige Banker des Geldhauses Goldman Sachs ist der erste griechische Spitzenpolitiker, der sich zu seiner Homosexualität bekennt und öffentlich mit seinem US-amerikanischen Lebenspartner auftritt. In einer kurzen Rede hatte der mit 55 Prozent wiedergewählte rechte Bürgermeister der Hafenstadt Volos, Achilleas Beos, angedeutet, das Land müsse »seine Kinder vor … gewissen« Leuten schützen. Die rechte Zeitung Estia hatte behauptet, Kasselakis sei »Mitglied der Republikaner« in den USA und ein heimlicher Anhänger Donald Trumps. Richtig ist, dass der neue Syriza-Chef zu den Wahlkämpfern Barak Obamas und des heutigen US-Präsidenten Joseph Biden gehörte und für deren Demokratische Partei auch gespendet hatte.

Kasselakis versprach den Wählern der Syriza und »allen Griechen« ein »progressives« Parteiprogramm, das die »offensichtlichen Probleme« des Landes analysieren und Lösungen anbieten werde. Er bezog sich damit vor allem auf Naturkatastrophen – Großbrände und Überschwemmungen –, die Griechenland in den Sommermonaten schwer getroffen hatten und denen die ND-Regierung unter Mitsotakis hilf- und tatenlos gegenübergestanden habe. Zu »Wahlgewinnern« erklärten sich am Montag nicht nur die bürgerlichen Rechten und ihre heimlichen Partner im benachbarten Faschistenlager, sondern auch die Sozialdemokraten. Deren Parteivorsitzender Nikos Androulakis verkündete schon am Wahlabend stolz, seine Pasok sei inzwischen wieder »klar erkennbare zweite politische Kraft« im Land. Als angeblichen Beweis führte er den Erfolg seines Parteifreundes Arnaoutakis an – beide stammen aus der kretischen Hauptstadt Heraklion – und den zweiten Platz, den Doukas in Athen dem Kollegen von der Syriza »abgerungen« habe.