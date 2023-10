Samidoun Willkürliche Kontrolle auf »Palästina-Materialien« am Sonnabend in Berlin-Neukölln

Für das hiesige politische Establishment sind die von der Hamas angeführte Offensive sowie die Reaktionen in der BRD lebender Palästinenser ein willkommener Anlass, die unliebsame Solidaritätsbewegung anzugehen. Seit Beginn des Angriffs am Samstag morgen haben sich etliche Spitzenpolitiker und Medienmacher in diesem Sinne reflexartig zu Wort gemeldet, um einhellig den »palästinensischen Terror« zu verurteilen und die israelische Vergeltung zu begrüßen.

So bekräftigte man in einer gemeinsamen Erklärung von Ampelparteien und Union das »völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung« für den israelischen Staat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Sonntag in einem Statement, die BRD stehe »fest und unverbrüchlich an der Seite Israels«, man werde »nicht akzeptieren«, dass Attacken auf Israel »gefeiert« würden, so Scholz.

Damit bezog er sich auf spontane Solidaritätsbekundungen von Palästinensern am Sonnabend in Berlin-Neukölln. Dort hatte eine Handvoll Menschen das Durchbrechen von Sperranlagen des seit 2007 hermetisch abgeriegelten Gazastreifens sowie Angriffe auf das israelische Kernland begrüßt.

Gegen eine propalästinensische Kundgebung am Samstag abend mit rund 50 Teilnehmern in besagtem Stadtteil wird laut Polizeiangaben wegen der »Billigung von Straftaten« ermittelt. Für kommenden Mittwoch haben palästinensische Organisationen in der Hauptstadt zu einer Demonstration »Für die Freiheit Palästinas« aufgerufen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linneman forderte am Montag im Deutschlandfunk, Menschen mit zwei Staatsbürgerschaften den deutschen Pass zu entziehen, sofern sie »gegen deutsche Werte« verstießen. Man müsse darüberhinaus in den nächsten Tagen die unschönen »Bilder aushalten«, so Linneman. Gemeint waren wohl die Bilder von toten palästinensischen Zivilisten, die bei Vergeltungsschlägen und der bevorstehenden Bodenoffensive der israelischen Armee produziert werden.

Derweil forderte die Grünen-Politikerin Irene Mihalic Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu auf, mögliche Vereinsverbote von »islamistischen« und »antisemitischen« Gruppen zu prüfen. In der Kritik steht besonders das palästinensische Gefangenensolidaritätsnetzwerk »Samidoun«, das am Sonnabend auf der Internetplattform X den »Widerstand des palästinensischen Volkes« begrüßte.

In die gleiche Kerbe schlug der israelische Botschafter in der Bundesrepublik, Ron Prosor, bei der proisraelischen »Solidaritätskundgebung« am Brandenburger Tor am Sonntag, zu sich der knapp 2.000 Menschen versammelt hatten: Berlin müsse aufwachen, damit es durch »Samidoun« nicht »zu einem zweiten Gaza« würde, so Prosor.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn kritisierte indes den Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD). Dieser schaffe es nicht, sich »klar zu distanzieren« und das »Selbstverteidigungsrecht Israels anzuerkennen«, so Spahn vor Beginn der Präsidiumssitzung am Montag in Berlin.

Das Bundesentwicklungsministerium erklärte laut dpa die Finanzhilfen für die palästinensischen Gebiete für »vorübergehend ausgesetzt«. Nach Angaben einer Sprecherin betrifft das rund 125 Millionen Euro für Projekte der Wasserversorgung und -entsorgung, eine Entsalzungsanlage, berufliche Bildung, die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Leute sowie Ernährungssicherung. Auch die EU-Kommission ließ am Montag verlauten, »alle Zahlungen an die Palästinenser« auszusetzen.

In einigen Medien trug die antipalästinensische Rheotrik ebenfalls Früchte: BR und ARTE beendeten umgehend die Zusammenarbeit mit dem Journlaisten Malcom Ohanwe, nachdem er auf X gefragt hatte, wie sich Palästinenser angesichts der Repression gegenüber gewaltfreiem Widerstand verteidigen sollten. Auf der Plattform kursierte am Montag zudem ein Video, in dem ein Schüler an einer Berliner Schule die palästinensische Flagge zeigte und daraufhin ins Gesicht geschlagen wurde, laut Linke-Politiker Ferat Koçak von einem Lehrer.

Die aktuell geforderten Vereinsverbote und Ausbürgerungen sind Fortführung der zunehmenden Repression gegen die Palästinasolidarität hierzulande. So war in Berlin zuletzt eine Normalisierung vom Demonstrationsverboten zu beobachten, einem Aktivisten von »Samidoun« wurde mit der Ausweisung gedroht.