Franc Zhurda/AP/dpa Statt zu deeskalieren, versucht Albin Kurti, politisches Kapital aus dem Konflikt zu schlagen

Getroffene Hunde bellen. Was am 24. September in dem kleinen Ort Banjska geschah, war eigentlich eine Schmach für die kosovarischen Institutionen. Nicht nur, dass sie den Angriff nicht hatten kommen sehen, auch die Einsatzkräfte reagierten zögerlich und erstaunlich unprofessionell. So ist noch immer nicht klar, wie viele Bewaffnete an der Attacke beteiligt waren, denn eine unbekannte Anzahl konnte sich vom Ort des Geschehens, dem Kloster Banjska, absetzen. Mittlerweile heißt es aus Pristina, 90 »Terroristen« seien beteiligt gewesen. Außerdem habe man neben zahlreichen Waffen auch Uniformen der italienischen Kfor-Einheiten gefunden.

In Priština spricht man seit dem 24. September nur noch von »Terror« und unterstellt Serbien, dafür die Verantwortung zu tragen. Die hatte indes am 29. September Milan Radoičić in einer durch seinen Anwalt verlesenen Stellungnahme übernommen. Der ehemalige Politiker, Geschäftsmann und Verbündete des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić wies den Vorwurf zurück, staatliche serbische Stellen seien bei der Aktion involviert gewesen. Zudem sei er kein Terrorist, sondern ein Freiheitskämpfer; mit seiner spontanen Aktion habe er die serbische Minderheit im Kosovo wachrütteln wollen, damit sie Widerstand gegen die Unterdrückung durch das Regime in Priština leisten. Radoičić wurde in der vergangenen Woche in Serbien festgenommen und von einem Belgrader Gericht unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dass es zu einer solchen Zuspitzung der Lage kommen konnte, ist nicht zuletzt der anhaltenden Blockade der Regierung in Priština geschuldet, den Verbund der serbischen Gemeinden einzurichten. Dieser Verbund war bereits 2013 vereinbart worden, doch der in Priština regierende Albin Kurti lehnt ihn vehement ab. Vielmehr wirft er der serbischen Minderheit in Nordkosovo vor, sich abspalten zu wollen. Solche Aussagen sehen wiederum albanische Nationalisten als Freifahrtschein für Angriffe auf Vertreter der Minderheit. Die von Radoičić angeführte Attacke, bei der ein Polizist und drei Angreifer ums Leben kamen, steht im Zusammenhang der geschürten ethnischen Spannungen.

Statt zu deeskalieren, versuchen Kurti und die Seinen, politisches Kapital aus der Situation zu schlagen. Dabei setzt der ehemalige Kader der separatistischen Kosovo-Befreiungsarmee (UÇK) wie gewohnt auf Konfrontation. Serbien habe nach russischem Drehbuch versucht, einen Krieg gegen das Kosovo zu beginnen, behauptete Kurti in der vergangenen Woche gegenüber dem Fernsehsender Sky News, ohne Beweise vorzulegen. Gegen Belgrad müssten Sanktionen verhängt werden, forderte er. Außerdem schloss er vorerst aus, zu den von der Europäischen Union geleiteten Gesprächen mit Belgrad zurückzukehren.

Damit stellt sich Kurti auch gegen die Schutzmacht des Kosovo, die USA. Es war Washington, das mit seiner einseitigen Parteinahme für die UÇK und dem NATO-Bombardement 1999 den Weg der einseitigen und völkerrechtswidrigen Lossagung Prištinas von Belgrad 2008 ebnete. Mit dem Camp Bondsteel unterhält das US-Militär zudem einen großen Stützpunkt vor Ort. Doch die Vereinigten Staaten sind unzufrieden mit Kurti. So zog die US-Botschaft im Kosovo 2020 die Strippen bei der Absetzung des Nationalisten. Gegenüber Journalisten unterstrich in der vergangenen Woche der US-Botschafter Jeffrey Hovenier, Priština müsse seinen Verpflichtungen nachkommen, den Verbund der serbischen Gemeinschaften einzurichten. Das habe eine hohe Priorität für die USA, die kein »passiver und desinteressierter Akteur« seien.

Die jüngsten Ereignisse im Kosovo sind auch eine Niederlage der Politik der Europäischen Union. Weder die von Brüssel diktierten Gespräche noch das von Frankreich und der Bundesrepublik vorgelegte und in diesem Frühjahr geschlossene Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Priština konnten die von Kurti vorangetriebene Eskalation verhindern.

Als Reaktion auf die gespannte Lage und aus Furcht, der Konflikt könnte sich ausweiten, kündigten eine Reihe Staaten an, die Zahl der im Kosovo stationierten Soldaten aufzustocken. Am Freitag kamen zusätzliche 200 britische Militärs in der serbischen Provinz an. Rumänien will sein Kontingent in der NATO-geführten Kosovo-Truppe (Kfor) um 100 Soldaten vergrößern. Am Freitag wurde zudem bekannt, dass im kommenden Frühling 155 weitere Bundeswehr-Soldaten in das Kosovo geschickt werden sollen. Dass es indes einer politischen Lösung bedarf, ist selbst Militärs bewusst.