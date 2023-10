Christian von Polentz Die Gewerkschafter versammlten sich am Sonntag zu einem Solifoto für die Beschäftigten von US-Autobauer Tesla

Windböen pfeifen um die Ecke, am nasskalten Montag morgen, alles fühlt sich klamm an. Eine Stimme ruft: »Wir wollen den Laden hier organisieren.« Dann betritt der rotgekleidete Tross von Gewerkschaftern der IG Metall (IGM) das Gelände der Tesla-Gigafactory im brandenburgischen Grünheide. Die IGM hat zur kollektiven Aktion mobilisiert, erstmals treten zahlreiche Kollegen offen und organisiert im E-Auto-Werk auf. Der Gewerkschaft zufolge sollen es im Verlauf des Tages mehr als 1.000 Teslaner gewesen sein.

Selbstverständlich ist das nicht: Am nahegelegenen Bahnhof Fangschleuse warten mehrere Gewerkschafter, die die zur Schicht anreisenden Tesla-Beschäftigten mit Flyern und Stickern empfangen. Einer sagt im jW-Gespräch: »Viele Kollegen reagieren zurückhaltend, manche verunsichert.«

Offen auftreten ist das eine, offen sprechen das andere: Einige angesprochene Gewerkschafter wollen sich gegenüber jW nicht äußern, verweisen auf »einige Gehaltsstufen über mir« oder die Pressestelle des IGM-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen. Die gemeinsame Aktion solle »das Klima der Angst, das Tesla im Werk in Grünheide verbreitet hat, durchbrechen«, so IGM-Pressesprecher Markus Sievers im jW-Telefonat am Nachmittag.

Zu den im Tesla-Werk angemeldeten Veranstaltungen der Gewerkschaft habe das Management Parallelveranstaltungen mit kostenlosem Mittagessen angeboten, weiß Sievers. »Das soll offenbar dazu dienen, unsere Aktionen zu unterlaufen und der Gewerkschaft ›unsaubere Methoden‹ vorzuwerfen.« Sich gemeinsam mit Tesla-Beschäftigten in der Fabrik auszutauschen, sei jedoch »ein gewerkschaftliches Recht«.

Bereits zu Beginn der Nachtschicht hatten Metaller mit sichtbaren Aufklebern auf den T-Shirts das Werksgelände betreten. Eine demonstrative Aktion während aller Schichten, erklärte die Gewerkschaft in einer Mitteilung am Montag. Dabei soll es auch um Fragen des Gesundheitsschutzes gehen: Erst kürzlich hatte eine Recherche des Magazins Stern eine Vielzahl von Arbeitsunfällen und nahezu tägliche Notarzteinsätze im Werk aufgedeckt. Auch die IG Metall wies in ihrer Mitteilung erneut auf »extreme Arbeitsbelastung aufgrund kurzer Taktzeiten, Personalmangel und überzogener Produktionsziele« beim US-Autobauer hin.