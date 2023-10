Florian Boillot

Bis zu 30.000 Postler zogen am Montag durch Berlin, zuvor hatte Verdi zur Demo mobilisiert (Foto). Der Grund: Die angekündigte Novelle des Postgesetzes durch das Bundeswirtschaftsministerium. Gewerkschaft und Gesamtbetriebsrat (GBR) befürchten das Ende des »Universaldienstes«, also der werktäglichen Zustellung von Sendungen. »Dann sind Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr«, so GBR-Chef Thomas Held. Pascal Meiser von der Linke-Bundestagsfraktion unterstützt den Protest und forderte im jW-Gespräch soziale Mindeststandards wie Tariftreue in der Branche. (jW)