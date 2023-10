Khalil Ashawi/REUTERS Türkei greift Nordostsyrien aus der Luft an (Tadef, 4.3.2022)

Die türkische Regierung fliegt momentan die intensivsten Angriffe seit langem auf Nordostsyrien. Die mit Kampfflugzeugen und Drohnen durchgeführten Luftangriffe richteten sich vor allem gegen Infrastruktureinrichtungen. Ist das eine gerechtfertigte Antwort auf die PKK-Aktion am 1. Oktober in Ankara?

Seitens der Türkei wurde der Kampf gegen die Arbeiterpartei Kurdistans PKK immer wieder als Vorwand genommen, um Kurden anzugreifen. Schon bevor es die PKK gab, wurden alle Aufstände der Kurden mit Forderungen nach ihren Rechten mit einer Vernichtungspolitik beantwortet. Solche Angriffe hat es in Nord- und Ostsyrien schon vorher gegeben. Von Zeit zu Zeit werden sie intensiver oder pausieren, aber sie haben nie vollständig aufgehört. Diesmal sind die Angriffe sehr umfangreich, Infrastruktureinrichtungen werden attackiert, die die Grundlage für das Leben der Bevölkerung in der Region sind, wie Krankenhäuser, mancherorts Schulen und Einrichtungen für Treibstoff, Öl, Gas. Sie zielen darauf ab, das Leben in Nord- und Ostsyrien lahmzulegen.

Die Angriffe zielen auch auf die Vertreibung der Bevölkerung. Haben Sie Sorge vor einer großen Binnenfluchtbewegung?

Der türkische Staat und einige andere Kräfte haben vor einiger Zeit mit einer Politik der Vertreibung begonnen. Auf der einen Seite üben sie Druck auf die Gesellschaft aus, auf der anderen Seite fördern sie Netzwerke zur illegalen Ausschleusung von Menschen. Die jüngsten Angriffe zielen erneut darauf ab, die gesamte Region zu entvölkern, um die Pufferzone zu verwirklichen, die sie auf den internationalen Treffen auf einer Landkarte gezeichnet haben. Sie betonen immer wieder, dass sie eine Pufferzone für Flüchtlinge einrichten wollen, aber im Grunde wollen sie die Bevölkerung der Region vertreiben und sie durch Söldner und Angehörige des sogenannten Islamischen Staats ersetzen, die die Türkei in den letzten Jahren unterstützt haben und ihrerseits von der Türkei gestärkt wurden.

Die USA zeigten am Donnerstag, dass sie Drohnen des NATO-Partners Türkei abschießen können, wenn sie wollen. Zeigt das im Umkehrschluss, dass die türkischen Angriffe auf zivile Ziele mit Billigung der USA ablaufen?

Die Drohnen des türkischen Staates können von den in der Region stationierten Truppen mit Leichtigkeit zerstört werden. Sie sind nicht nur in der Lage, sie zu zerstören, sondern könnten sie auch gänzlich stoppen, es nicht erlauben, dass so viel Infrastruktur in der Region zerstört wird.

Es ist jedenfalls höchst problematisch, dass sie nur für den Ort, an dem sie selbst stationiert sind, eine »rote Linie« gezogen haben. Staaten, die auf diese Weise ihre Haltung zeigen, meinen so viel wie: »Misch dich bei mir nicht ein, aber ansonsten mach, was du willst.« Und darin sehen wir keine aufrichtige Haltung.

Lange Jahre wurde gegen den IS Krieg geführt, es wurde starker Widerstand geleistet und auf höchster Ebene eine Partnerschaft eingegangen. Diese Partnerschaft und den geleisteten Widerstand auf solche Weise zu missachten ist eigentlich ein Verbrechen. Damit wird der Weg für den IS geebnet, der sich so in der Region wieder neu aufbauen und verankern kann. Das würde wieder einmal die Sicherheit der gesamten Welt gefährden.

Erwarten Sie Hilfe aus Damaskus?

In diesen Tagen war Damaskus selbst von einem heftigen Angriff in Homs betroffen. Mit diesem Angriff und den großen Verlusten, die auch die Zivilbevölkerung dort erleiden musste, wird eines deutlich: In bezug auf die Lösung der Probleme in Syrien muss auch Damaskus endlich erkennen, dass die alte Politik und die früher angewandten Methoden einer politischen Lösung heute zu keinen Ergebnissen mehr führen.

Gegen die verschiedenen Formen von Angriffen braucht es eine richtige, auf eine gemeinsame, ganzheitliche Lösung ausgerichtete Haltung, und es braucht ein gemeinsames Bündnis, damit eine Lösung für die Probleme in ganz Syrien wirklich möglich werden kann, damit das Blutvergießen aufhört, damit geflüchtete Menschen zurückkehren können und tatsächlich ein Neuaufbau beginnen kann.