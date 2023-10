Frühe Bachmann-Hörspiele

imago/Michel Neumeister »Das ganze Leben ist der Versuch, es zu behalten« – Ingeborg Bachmann (25.6.1926–17.10.1973)

Zwei Veteranen aus der Hoch- und Endzeit von Jugendradio DT 64 haben eine Ausstellungseröffnung in Halle (Saale) dazu genutzt, dem Rundfunkwesen unserer Tage die Leviten zu lesen. Marion Brasch und Rex Joswig waren am 29. September im Puschkinhaus eingeladen, um unter der Überschrift »Wider den Sendern, die dem Kapitalismus den Soundtrack dudeln« kritisch die Entwicklung im Äther seit der gescheiterten Jugendradiorebellion zu bewerten. Das Gespräch kann man auf der Website von Radio Corax finden (radiocorax.de/nachhoeren).

Für die Vorwoche zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann am 17. Oktober haben zwei Kulturradios frühe Hörspiele der Autorin aus dem Regal geholt. Das eine, »Die Zikaden«, ist ein lyrisches Funkstück, das Bachmann als 29jährige bei Meisterregisseur Gert Westphal ablieferte (NWDR 1955, Mi., 20 Uhr, NDR Kultur), bei Walter Davys Inszenierung ihrer Erzählung »Ein Geschäft mit Träumen« war sie sogar erst 26 (RWR-W 1952, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Der ORF hat des weiteren etwas für Liebhaber Bachmannscher Lyrik vorbereitet, Lilith Häßle liest in »Die Zeit in den Rosen vergeht« wohl- und weniger bekannte Gedichte (So., 8.15 Uhr, Ö 1).

Und das gibt es noch in den nächsten Tagen im Radio: Franz Werfels Erzählung »Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick«, gelesen von Christian Brückner (RIAS 1990, Mi., 15 Uhr, MDR Kultur). Die Fabel »Bevor du ›Hallo‹ sagst« von Italo Calvino, in der er nach Kriegsende hellsichtig vor der Unterdrückung durch das Telefon warnte, vorgetragen von Cornelius Obonya (Do., 11.05 Uhr, Ö 1). In der »Lebenszeit«-Ausgabe »Ich will entscheiden, wann ich gehe« sprechen Experten im Studio mit Anrufern, wie man sich hierzulande darauf vorbereiten kann, selbstbestimmt zu sterben (Fr., 10.08 Uhr, DLF). Falls der Hörer entsprechende Pläne nicht unverzüglich ausführt, kann er abends im »Hörspielartmix« einem düsteren Stück für Sprechstimme und Streichquartett in acht Sätzen lauschen, »Weiter in die Nacht …«, ein Nazideutschland-Roadmovie von Hannah Höch (BR 2014, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Elisabeth Weilenmann beleuchtet in »Anatomie einer Entfesselung« die Umstände einer Hetzkampagne von Impfgegnern, in deren Folge sich die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr das Leben genommen hat (Sa., 9.05 Uhr, Ö 1).

Live aus der Berliner Philharmonie überträgt die Berlin-Brandenburger Wirrenanstalt von Antonín Dvořák »Stabat mater op. 58«, es dirigiert Jakub Hrůša, den sich die Hauskapelle beim Londoner Royal Opera House ausgeborgt hat (Sa., 20 Uhr, RBB Kultur). Am frühen Sonntag morgen geht auf WDR 5 »Das kleine Gespenst« um, der erste Teil der berühmten Geschichte von Otfried Preußler (WDR 2008, So., 7.04 Uhr). Die betagte Erzählerin im Hörspiel »Manche Frauen« erinnert sich an ihre Zeit als Kindermädchen einer kanadischen Bonzenfamilie, »wo ich erwachsen wurde und alt«, aufgeschrieben von Alice Munro (NDR/HR/SWR 2015, So., 18.20 Uhr, SWR 2). Und am Montag beginnt im »Radiokolleg« der Unterricht über »Das Schicksal der indigenen Völker Nordamerikas«; in der ersten von vier Folgen fordert Deskahe, ein Vertreter der »Haudenosaunee« oder »Six Na­tions«, beim Genfer Völkerbund erfolglos die Anerkennung ihrer Souveränität ein (Mo. bis Do., jeweils 9.05 Uhr, Ö 1).