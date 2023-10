August war »bester Monat« für BRD-Luftfahrt seit 2020

Patrick Pleul/dpa Ganz schön was los am Himmel: Die Luftfahrt konnte im August steigende Fluggastzahlen verzeichnen

Berlin. Der August war für die deutsche Luftfahrt der beste Monat seit Beginn der Coronapandemie 2020. Wie der Branchenverband ADV am Donnerstag mitteilte, verzeichneten die Flughäfen der BRD mit 20,56 Millionen an- und abfliegende Passagieren rund 90.000 mehr als noch im Juli. Das Fluggastaufkommen erreichte damit »den besten Wert nach der Pandemie«, hieß es. Es lag damit auf 83,5 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019. Laut dieser sogenannten Recovery-Rate liegt die Luftfahrt hierzulande noch mehr als zehn Prozent unter dem europäischen Durchschnitt, berichtete Reuters am Donnerstag. Eine »bessere Erholung« werde durch »hohe Ticketpreise und Standortkosten« verhindert, erklärte der Flughafenverband.

Im August waren im innerdeutschen Luftverkehr im Vergleich zum Juli rund 220.000 Passagiere weniger unterwegs. Im Europa-Verkehr waren es rund 14,8 Millionen Fluggäste und damit 89,2 Prozent des Aufkommens vor der Coronapandemie. Die Nachfrage bei Interkontinentalflügen stieg um rund 19 Prozent auf rund 3,7 Millionen Passagiere und damit 87,5 Prozent des Fluggästeaufkommens vom August 2019. (Reuters/jW)