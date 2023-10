Syrien: Dutzende Tote bei Drohnenangriff auf Militärakademie

Wadi Khaled Blick auf ein Land im Krieg: Libanesische Grenzschützer an der syrisch-libanesischen Grenze bei Wadi Khaled am Donnerstag

Homs. In Syrien sind bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie mindestens 78 Menschen getötet worden. Das meldete die sogenannte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Demnach sollen unter den Toten auch neun Zivilisten sein. Außerdem soll es bei dem Angriff vom Donnerstag in Homs rund 140 Verletzte gegeben haben. Die Zahl der Opfer könnte demnach weiter steigen, weil sich einige der Verletzten im kritischen Zustand befänden. Die Organisation stützt sich bei ihren Angaben auf die Informationen von Personen vor Ort. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu der Tat. Am Donnerstag hat das türkische Militär Drohnenangriffe in Nordsyrien durchgeführt.

Die syrische Regierung gab bisher keine offiziellen Zahlen zu den Opfern in Homs bekannt. Sie erklärte aber eine ab Freitag geltende dreitägige Staatstrauer, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Die syrische Armee hatte zuvor erklärt, dass »bewaffnete Terrororganisationen« die Abschlussfeier von Offiziersstudenten der Militärhochschule angegriffen hätten. Die Armee wolle »mit aller Härte« auf den »feigen Terrorakt« reagieren.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten Bilder von schreienden und weglaufenden Menschen. Verletzte lagen mit blutgetränkter Kleidung auf dem Boden. Nach Angaben der sogenannten Beobachtungsstelle nahmen an der Zeremonie sowohl syrische Militärbeamte als auch der Verteidigungsminister teil. (dpa/jW)