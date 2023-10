Fernando Chuy/ZUMA Wire/imago Sagen Nein: Bäuerinnen und Bauern protestieren in Guatemala City (13.9.2023)

Der Kongress in Guatemala möchte die »Ley Monsanto«, ein Pflanzenzuchtschutzgesetz, verabschieden. Was ist der Hintergrund?

Es gibt zwei Regelungen für geistiges Eigentum in diesem Bereich. Einerseits Patente und andererseits Regelungen vom Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, UPOV. Das neue Gesetz soll dem »Schutz der Pflanzenzüchtungen« dienen. Das bedeutet, die Regierung will privates intellektuelles Eigentum an Saatgut und Pflanzen einführen. Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Abkommen, von denen das von 1991 die weitreichendsten Folgen für Kleinbauern und einheimisches Saatgut hatte. Der jetzige Vorschlag ist eine Kopie des Abkommens der UPOV. Auch wenn es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, lastet Druck auf den Mitgliedstaaten, das Abkommen umzusetzen und in die nationale Gesetzgebung einfließen zu lassen. Für ein Land wie Guatemala mit reicher Biodiversität ist das gefährlich, da dieses Gesetz die Möglichkeit eröffnet, unsere Biodiversität für Unternehmen und Personen zu privatisieren. Es gibt auf der Erde acht sogenannte Ursprungszentren für Agrargüter, unsere Region ist Ursprungszentrum für Mais, schwarze Bohnen und Tomaten. Da wollen die Unternehmen ansetzen mit der Privatisierung, was sich negativ auf die Artenvielfalt und Ernährungssouveränität auswirken würde. Daneben öffnet das Gesetz die Tür für genmanipuliertes Saatgut. Wir nennen das Gesetz »Ley Monsanto«. Der Konzern wurde inzwischen vom deutschen Unternehmen Bayer übernommen. In Deutschland spricht sich der Mutterkonzern gegen Genmanipulation aus, hier hingegen fördert er sie.

Der Gesetzesentwurf umfasst 48 Artikel. Welche davon sind besonders problematisch?

Artikel eins versucht zunächst zu beruhigen. Er enthält Adjektive wie »ursprünglich« und »einheimisch«, die glauben machen sollen, dass die Entwicklung nicht so gefährlich sei. Im nächsten Abschnitt heißt es dann: »Der Staat wird sich bemühen, das einheimische Saatgut zu schützen«. Aber es wird es nicht konkreter – mit welchen Instrumenten soll das geschehen? Es gibt in Guatemala kein Register, in dem einheimisches Saatgut gelistet wäre. Wie soll es also geschützt werden? Ein anderer Artikel behandelt die Anmeldung von Patenten auf neues Saatgut. Aber die indigene Bevölkerung verbessert ihr Saatgut seit dem Beginn der Landwirtschaft vor 9.000 Jahren. Ich habe einen Freund, dessen Familie seit 100 Jahren Maisanbau betreibt. Sie nutzten immer wieder den Mais aus dem Vorjahr für die nächste Aussaat. Dieser Mais ist nie registriert oder kommerzialisiert worden. Jetzt könnte ein Unternehmen kommen und behaupten, der Mais sei »neu entdeckt« und ihn als geistiges Eigentum privatisieren. Im Artikel 44 steht außerdem, dass bis zu 50.000 Dollar Strafe zu zahlen sind, wenn nichtregistriertes Saatgut verwendet wird. Zusammengefasst: Das Gesetz ist neokolonial und privatisiert ein Gemeingut.

Fünfzehn Abgeordnete verschiedener Parteien haben das Gesetz jetzt im Kongress eingebracht. Was sind die Stationen bis zu einer möglichen Verabschiedung?

Es wurde im Parlament vorgestellt, nun muss der Entwurf an die Kommissionen überführt werden. Allerdings wurde es nur an die Kommission für Agrarkultur überwiesen, nicht jedoch an die Kommissionen für Umweltschutz und für indigene Völker, wie eigentlich vorgesehen. Die Kommission für Agrarkultur muss jetzt eine Stellungnahme ausarbeiten, dann geht das Gesetz wieder zurück in das Plenum.

2014 wurde das Gesetz nach einer Verabschiedung im Kongress durch großen Widerstand verhindert. Rechnen Sie auch dieses Mal damit?

Der Protest läuft bereits. Seit Montag gibt es große Streiks und Straßenblockaden. Sie werden besonders von indigenen Organisationen ausgerichtet. Dabei wird nicht nur der Rücktritt der Staatsanwaltschaft um Consuelo Porras und Rafael Curruchiche gefordert, sondern auch gegen das Gesetz demons­triert.