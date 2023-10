Frankreich: Ultrarechte Partei »Civitas« aufgelöst

Christian Hartmann/Reuters Protest von Mitgliedern des Civitas-Instituts gegen die gleichgeschlechtliche Ehe vor dem Senat in Paris (4.4.2013)

Paris. In Frankreich ist die erzkatholische und ultrarechte Splitterpartei »Civitas« aufgelöst worden. »Die Werte, die diese Bewegung vertritt, sind nicht mit denen der Republik vereinbar«, erklärte Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch im Onlinedienst X. Civitas habe unter anderem islam- und judenfeindliche Thesen vertreten, sagte Regierungssprecher Olivier Véran nach einer Kabinettssitzung, bei der die Auflösung beschlossen wurde.

Der Gründer von »Civitas«, Alain Escada, wies die Vorwürfe zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Die der Piusbruderschaft nahestehende Bewegung war 1999 als Verein gegründet und 2016 in eine Partei umgewandelt worden. Sie zählte zu den heftigsten Gegnern des 2012 in Frankreich eingeführten Rechts auf gleichgeschlechtliche Eheschließung. In diesem Jahr verhinderten Mitglieder von »Civitas« mehrfach Konzerte in Kirchen.

Bei einer Veranstaltung im Juli hatte der ultrarechte Publizist Pierre Hillard dazu aufgerufen, zu der Regelung zurückzukehren, als jüdische Menschen keine französischen Staatsbürger werden durften. Später bezeichnete er dies als einen Scherz, der aus dem Kontext gerissen worden sei. Der belgische Ableger der Bewegung hatte kürzlich gegen Sexualkunde an öffentlichen Schulen protestiert. Die Justiz ermittelt im Zusammenhang mit den Protesten wegen Brandstiftung in vier Fällen. (AFP/jW)