Spanien: PSOE und Sumar offenbar einig über Amnestie für Katalanen

Susana Vera/Reuters Sánchez und Díaz vor ihrem Treffen am Mittwoch im Parlament in Madrid

Madrid. Im Ringen um eine Regierungsmehrheit haben Spaniens Sozialdemokraten und das Linksbündnis Sumar eine Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter in Aussicht gestellt. Der bisherige Regierungschef Pedro Sánchez vom PSOE und die Sumar-Vorsitzende Yolanda Díaz trafen sich am Mittwoch, um Koalitionsverhandlungen zu starten. Bei dem Gespräch sei eine mögliche Amnestie erörtert worden für Aktivisten, die nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Jahr 2017 von der spanischen Justiz kriminalisiert und teils zu Haftstrafen verurteilt worden waren.

Zwischen Sánchez und Díaz gebe es bei diesem Thema keine Differenzen, sagte ein Sumar-Sprecher. Beide hätten sich auf eine »Vorgehensweise« geeinigt. Bislang hatte sich Sánchez in dieser Frage nicht festlegen wollen, während Sumar eine Amnestie befürwortete. Spaniens Konservative lehnen einen solchen Schritt entschieden ab und auch Teile des PSOE sehen dies kritisch. Spaniens König Felipe VI. hatte Sánchez am Dienstag mit der Regierungsbildung betraut. (AFP/jW)