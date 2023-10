Türkei bombardiert Nordirak

Goran Tomasevic/Reuters Seit Jahren greift die Türkei völkerrechtswidrig Ziele in Syrien und Nordirak an.

Zumindest in der Legitimation ihrer Taten waren sich die türkische Regierung und die kurdischen Volksverteidigungskräfte am Sonntag gleich: Diese seien ein Akt der legitimen Verteidigung.

Am Sonntag hatte sich ein Angreifer vor dem türkischen Innenministerium in die Luft gesprengt. Einen weiteren Angreifer hätten Polizisten mit einem Schuss in den Kopf getötet, so die türkische Regierung. Zwei Polizisten wurden bei dem Anschlag leicht verletzt.

Noch am Abend verbreitete die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF ein mutmaßliches Bekennerschreiben des zentralen Hauptquartiers der Volksverteidigungskräfte, dem bewaffneten Arm der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Darin heißt es: »Diese Aktion ist ein Akt der legitimen Verteidigung gegen die Missachtung der Menschenrechte, die entgegen nationalen und internationalen Gesetzen mit Füßen getreten werden; gegen die unmenschliche Praxis und die Politik der Isolation, die in allen Kerkern der Türkei und Kurdistans umgesetzt wird; gegen den Einsatz von Chemiewaffen, die trotz universeller Geltung der Chemiewaffenkonvention gegen unsere Guerillakräfte verwendet werden; gegen die Ausplünderung unserer Natur und den Ökozid in Kurdistan; gegen die Unterdrückung des kurdischen Volkes und aller demokratischen Kreise. Sollte das AKP/MHP-Regime seine genozidal und faschistisch motivierten Verbrechen nicht einstellen, werden die legitimen Aktionen im Sinne der revolutionären Gerechtigkeit weitergehen.«

Wenige Stunden nach dem Bombenanschlag in Ankara flog das türkische Militär am Sonntag völkerrechtswidrige Luftangriffe im Nordirak. Dabei sei »eine große Zahl von Terroristen neutralisiert« worden, teilte das Verteidigungsministerium am Abend mit. Die Angriffe hätten der PKK und anderen sogenannten »terroristischen Elementen« gegolten. Auch das Ministerium berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Wie die International Business Times schreibt, sollen Stellungen der PKK in Gara, Hakurk, Metina and Qandil getroffen worden sein.

Der Anschlag am Sonntag geschah am ersten Tag der neuen Legislaturperiode des türkischen Parlaments nach der Sommerpause. Präsident Recep Tayyip Erdogan eröffnete diese dennoch durch eine Ansprache in dem Abgeordnetenhaus, das sich in unmittelbarer Nähe zum Anschlagsort befindet.

Die Parlamentarier sollten zeitnah – ein konkretes Datum stand nicht fest – über den NATO-Beitritt Schwedens abstimmen. Die Türkeit blockiert den Beitritt weiterhin unter anderem mit der Forderung an Schweden, Kurden in die Türkei auszuliefern, sowie an die USA, Kampfdrohnen zu erhalten. Auch die Militäreinsätze in Irak und Syrien sollen auf der Themenliste des Parlaments gestanden haben, wie die dpa am Sonntag berichtete.

NATO-Politiker wie Jens Stoltenberg, Antony Blinken oder Olaf Scholz stellten sich am Sonntag und Montag auf die Seite der Türkei und sprachen ihre Solidarität aus.

Am Montag nachmittag meldete die dpa, dass in zahlreichen Provinzen der Türkei Razzien durchgeführt worden sind. Dabei seien mindestens 20 Menschen festgenommen und Waffen und Munition beschlagnahmt worden.