Das »Betthupferl« feiert Geburtstag. Das so getaufte Kinderprogramm auf Bayern 2 ist am 5. Oktober 1953 das erste Mal gesendet worden und sandmannstrahlt die Zwergbayern seit nunmehr siebzig Jahren jeden Abend außer sonntags um 18.53 Uhr in die Kiste. Die frühe Uhrzeit erinnert daran, dass man Kinder damals recht früh zu Bett geschickt hat, weil es in den bayerischen Dörfern weder Sowjets noch elektrisches Licht gab. In der dortigen Amtssprache ist ein Betthupferl eine süße Kleinigkeit, mit der man die Kindlein besticht, damit sie ohne Fisimatenten Schlafengehen, und daraus abgeleitet wurde irgendwann die Bezeichnung für eine Gute-Nacht-Geschichte: »Augen zu, Ohren auf! Denn jetzt kommt euer Betthupferl!« Seitdem sich im Freistaat schon Fünfjährige in Programmiersprache unterhalten, wird die Sendung auch in den Mediatheken gehört, nach Angaben des Bayerischen Rundfunks 250.000 Mal im Monat. Sehr nett: An den Samstagen wird in einer der Mundarten des Vielstämmestaats vorgelesen. (br.de/kinder/hoeren/betthupferl)

Das Warten auf die Frankfurter Buchmesse lässt sich in dieser Woche mit viel Literatur im Radio verkürzen. Die »Lesezeit« bringt den Text »Damit du sprichst«, den Deniz Utlu heuer bei Bachmanns in Klagenfurt vorgestellt hat (Mi., 20.30 Uhr, DLF). In den »Radiogeschichten« liest Raphael von Bargen eine Erzählung von Nagib Mahfuz, »Der Graben«, über einen einsamen Mann im alten Kairo, das in Müll, Sorgen und Torheit versinkt (Do., 11.045 Uhr, Ö 1). Mehr Wehmut geht immer: Felix Kubin hat die allerletzte Radiosendung vor der Abschaffung des Hörfunks inszeniert (Deutschlandfunk Kultur/ORF 2023, Ursendung, Do., 22.03 Uhr, DLF Kultur). Jedermensch zieht sich irgendwann in seinem Leben einen Musikgeschmack an, Melanie Wald-Fuhrmann, Professorin für empirische Ästhetik, behauptet im Feature »Vom Geschmack in der Musik« zu wissen, wie und wann es dazu kommt (Fr., 20 Uhr, SRF 1).

Walt Disney hat im Oktober vor einhundert Jahren ein Zeichentrickimperium gegründet, dessen Serienkitsch weltweit Kinderherzen erobert hat. Markus Metz und Georg Seeßlen haben »Eine Lange Nacht« über die »Traumfabrik für die Welt« vorgelegt, in der sie die Trümmerlandschaft bewandern, die Disney hinterlassen hat (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur, 23.05 Uhr, DLF). »Hart an der Grenze« will das WDR-5-Kabarettfest am Tag der Deutschen Einfalt in der Viller Mühle in Goch-Kessel amüsieren, das versprechen Patrick Neederkorn, Quichotte, Wilfried Schmickler, Ingmar Stadelmann und Gernot Voltz (Sa., 15.04 Uhr, WDR 5). BR Klassik legt am Samstag abend eine ältere, aber als spektakulär angekündigte Aufnahme der Bayerischen Staatsoper von Händels »Giulio Cesare in Egitto« auf (BR 2002, Sa., 19.05 Uhr).

Zurück zur Literatur: Auf eine dreistündige »Höllenfahrt« schickt Thomas Mann in der Nacht auf Sonntag, es gibt das gleichnamige erste Kapitel des ersten Bandes von »Joseph und seine Brüder« als Hörspiel (SWR 2023, Ursendung, Sa., 23.03, SWR 2). Thomas David folgt im Feature »Lauter ziellose Leben auf dem Weg in den Untergang« den Expeditionen des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai durch Abgründe und in lichte Höhen (WDR/ORF 2023, So., 20.15 Uhr, Ö 1). Und: Die sechs Autoren auf der Shortlist für den »Deutschen Buchpreis 2023« werden am Sonntag im Schauspiel Frankfurt am Main ihre Texte lesen, HR 2 Kultur schneidet mit und sendet die Auftritte in der kommenden Woche nacheinander zu den üblichen Lesungszeiten (ab Mo., jeweils 9.05 und 14.30 Uhr).