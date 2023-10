Sven Simon/IMAGO Ein Mann zieht den Hut: Hermann Gerland

Leere Dosen klappern immer am lautesten.

Hermann Gerland

Mein Kopf hat in keinen Arsch gepasst.

Hermann Gerland

Im Sport 1-»Doppelpass« vom 2. April dieses Jahres legte Hermann Gerland einen Auftritt hin, der seither in den elektronischen Foren unter dem Begriff »Kult« kursiert, weil niemand mehr weiß, worauf das Wort verweist. Gerlands Bemerkungen und Einlassungen hatten selbstverständlich nichts mit einer zeremoniellen Handlung zu tun, im Gegenteil, sie zeugten von einer herrlichen Erdverbundenheit, einer grantigen Schnoddrigkeit und einer sympathischen Unangepaßtheit, die im medial-religiösen und damit eben tatsächlich kultischen, durch Formeln und Rituale homogenisierten Milieu des Fußballs häretischen Charakter besaßen.

Gerland trank während der Sendung vier Whiskey-Cola-light (»Dann werd’ ich ’n bisschen lockerer«), erzählte von seiner einundneunzigjährigen Schwiegermutter, die nach jedem Tor von Thomas Müller einen Schnaps kippt, und lachte die Mitstreiter aus, sobald die wieder im Gestus der überall herumstreunenden »Experten« über irgendeinen neumodisch-konformistischen »Killekack« schwadronierten (»Hätte, wenn und aber, Harry – is’ alles blödes Gelaber«).

Er lobte Thomas Müller überschwenglich: Müller helfe jedem, arbeite unermüdlich für die Mannschaft und halte sie zusammen, er sei »sehr, sehr leistungsbereit« und »siegeswillig« (»Meint ihr denn, die Omma is’ bekloppt?«). Er pries Manuel Neuer (ihm im Training zuzuschauen sei stets »ein Genuss«) und bekannte, das Schönste für ihn sei, fröhlichen Kindern beim unreglementierten Bolzen zuzusehen.

Im Gegenzug kritisierte er die Überbetreuung und die manische Fixierung aufs Pass- und aufs Positionsspiel in den Nachwuchsleistungszentren harsch. Den Jugendlichen würden Intuition und Kreativität und die unabdingbare Wettkampfhärte systematisch ausgetrieben. Die mittelfristigen Perspektiven des deutschen Fußballs seien daher mies.

All das findet sich auch in Hermann Gerlands vorzüglicher Autobiographie »Immer auf’m Platz. Mein Leben für den Fußball« (2022), der Christian Eichler, ehemals Sportredakteur bei der FAZ, auf glänzende Weise eine Gestalt gegeben hat. Der Tonfall ist warmherzig, die sachten Wiederholungen, durch die jede Erinnerungsrede motivisch strukturiert wird, sitzen immer am richtigen Platz.

Ihm, Gerland, »wird in der heutigen Fußballgeneration zuviel gequatscht«. Die pseudowissenschaftliche Terminologie findet er mindestens albern (»Alle machen auf wichtig«), und die Trainingsideologie hält er für zerstörerisch – ununterbrochen »verschieben« (»Wer will das sehen?«) und deshalb keine Dribblings und kaum Zweikämpfe mehr: »Wir verlieren unsere Fußball-DNA (…), weil wir das Kämpferische generell vernachlässigt haben in der Ausbildung.«

Üben, üben, üben

Gerland arbeitete fünfundzwanzig Jahre lang als Jugend-, Amateur- und Kotrainer beim FC Bayern. Seine Credos waren: üben, üben, üben, und zwar mit dem Ball, unbedingter läuferischer Einsatz, die Förderung des einzelnen und seiner technischen Fähigkeiten, die Entfaltung des Eigensinns, spielen statt des Einbimsens taktischer Konzepte, Freude statt des bescheuerten »Organisierens«, zugleich ein gewisses Maß an Härte und Strenge (»Wir erziehen (heute) nur noch Weicheier«).

Hermann Gerland, den sie in Bochum »Eiche« und erst in München »Tiger« nannten, ist dem FCB – für ihn »einfach der beste Klub der Welt« – in tiefer Loyalität verbunden, auch wegen des humanen Umgangs an der Säbener Straße. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass etwa Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge abseits der Kameras angenehme Menschen sind. In seinen zwei Amtszeiten als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg war das, nebenbei bemerkt, gänzlich anders. Gerlands Andeutungen über zwielichtige und, sagen wir, geschäftstüchtige, egozentrische, mit einem Hang zum Wortbruch ausgestattete fränkische Präsidenten, über Bestechungsvorgänge (mit Knastfolge für einen Schatzmeister), über einen ziemlich hinterhältig agierenden Manager namens Heinz Höher (der früher Gerlands Coach beim VfL Bochum gewesen war) und über die ekelhafte, intrigante Presse an der Pegnitz kann ich als Club-Forscher allesamt bestätigen.

Nie geträumt

1972 hatte Hermann Gerlands Profilaufbahn in Bochum begonnen. Er war ein »Klopper« (Gerland) mit unzähmbarem Ehrgeiz (»Ich wollte immer marschieren«; »Es ist kein einziges Mal in meiner Karriere passiert, dass ich meinem Mann nicht hinterhergelaufen bin. Nie. Ich wollte immer gewinnen, auch jedes Trainingsspiel«), ein besessener Verteidiger, unerbittlich gegenüber seinem Körper (deswegen hasst er das Wort »Belastungssteuerung«). Wissend um seine fußballerischen Limitationen, biss er sich durch: »Ich bin kein Träumer, ich bin ein Arbeiter. Ich habe gearbeitet. Ich habe gehofft. Aber geträumt habe ich nie.«

Dass diese »westfälische Kampfmaschine« (Gerland in »Vorstadtgeflüster«, dem Podcast der SpVgg Unterhaching), die Fußball von der »Eins-zu-eins-Situation« her zu denken gelernt hatte, die goldene Generation des FC Bayern entdeckt und – oft gegen die Einschätzung der Vereinsoberen – zur Reife geführt hat, wird während der Lektüre vollends verständlich. Für Hermann Gerland sind hochbegabte Spieler »wunderbar«, im Bild-Podcast »Phrasenmäher« (Juni 2021) schwärmt er von ihnen und von der Zauberkraft des schönen Fußballs: Er schwärmt von Philipp Lahm, dem »Jahrhunderttalent« (vielleicht der beste Außenverteidiger aller Zeiten), von Thomas Müller (über den Louis van Gaal dann sagte: »Müller spielt immer«), von Bastian Schweinsteiger (WM-Finale 2014!), von Didi Hamann (der schließlich als bis dahin teuerster Transfer der Bayern-Historie nach England ging), von Toni Kroos, Mats Hummels, David Alaba, Markus Babbel, Holger Badstuber u. a.

Die berührendsten Passagen sind, wie meist in solchen Büchern, die Geschichten aus der Kindheit und der Jugend, einer Zeit der Entbehrungen und Entsagungen. Man lernt vieles: über das Proletariat, über das Elend in einer Bergarbeitersiedlung, über Angst und häusliche Gewalt, übers Kicken in Hinterhöfen, über Faustkämpfe auf der Straße, über den Beharrungs- und Durchsetzungswillen, über Gerechtigkeit und Fairness und Solidarität, über Wagemut und die Sehnsucht nach dem Spiel, das befreit: »Für mich gab es nie einen Grund, nicht Fußball zu spielen. (…) Ich habe immer Fußball gespielt, gegen alle Widrigkeiten. Bei jedem Wetter. Es gab ja nichts anderes. (…) Einfach Fußball, jeden Tag, keine Passübungen, keine Theorie.« (Man tut übrigens gut daran, parallel Christoph Biermanns fabelhafte mentalitäts- und gesellschaftsgeschichtliche Studie über den Fußball im Ruhrgebiet zu lesen, »Wenn wir vom Fußball träumen«.)

Naturgemäß zieht Hermann Gerland in »Immer auf’m Platz« Bilanz: »Ich wollte (…) nie, dass einer foul spielt. Ich wollte nie, dass einer schlägt. Ich wollte nie, dass einer spuckt. Ich wollte einen fairen Menschen ausbilden, der das Talent hatte, um hinterher sein Leben zu finanzieren und zu genießen. Das war meine Absicht, auch wenn mir das nicht immer gelungen ist. Und ich wollte immer helfen, wenn einer Unterstützung brauchte – auch eine Sache der Fairness, wie ich finde.«

Eine Sache fehlt: Katar. Das Buch war vor dem Turnier erschienen. Ich frage ihn am Telefon, was am Golf schiefgelaufen ist. Hermann Gerland, der den Posten des Assistenten von Hansi Flick bekleidete, meint kurz und knapp: »Zu Katar möcht’ ich nichts sagen. Da ist genug Negatives geschrieben worden. Ich kann nur sagen, dass der Hansi die Mannschaft top vorbereitet hat und dass wir individuelle Fehler gemacht haben und somit ausgeschieden sind. Dazu möcht’ ich in Zukunft gar nichts mehr sagen.«

Dito dies ein Ausdruck alter Erziehung, von Dankbarkeit und Treue. Dreckwäsche waschen andere.