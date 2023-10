Washington. Der frühere englische Fußballstar Wayne Rooney ist nach nur einer Saison seinen Trainerjob bei D. C. United wieder los. Der Klub aus Washington verkündete am Samstag (Ortszeit) nach einem 2:0-Sieg gegen New York City FC die einvernehmliche Trennung vom 37jährigen. Grund dürfte das vorzeitige Verpassen der Playoffs in der Major League Soccer sein, auch wenn Rooney die Punktebilanz der Mannschaft verbesserte. Rooney hatte das Amt bei D. C. United im Vorjahr übernommen. (dpa/jW)