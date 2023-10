Rio de Janeiro. Deutschlands Volleyballer haben sich erstmals seit 2012 wieder für die Olympischen Spiele qualifiziert. Beim Turnier um die Tickets für Paris 2024 holte sich das Team um Angreifer Georg Grozer am Samstag (Ortszeit) in Rio de Janeiro mit dem 3:0 (25:15, 25:20, 25:16) gegen Katar den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Damit ist die Auswahl des Deutschen Volleyballverbands (DVV) nicht mehr von einem der zwei ersten Plätze der Achtergruppe zu verdrängen und kann für Olympia planen. Deutschland war als Außenseiter ins Turnier gegangen, verschaffte sich mit zwei überraschenden Siegen gegen Weltmeister Italien und Gastgeber Brasilien aber eine hervorragende Ausgangsposition. Mit dem Erfolg gegen Katar beseitigte das DVV-Team nun die letzten Zweifel, das letzte Gruppenspiel gegen die Ukraine am Sonntag hat nur noch statistischen Wert. (dpa/jW)