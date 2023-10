Doha. Der Gewinn seines dritten Formel-1-Titels in Folge hat für Max Verstappen eine ganz besondere Bedeutung. »Es ist ein sehr stolzer Moment für mich, meine Familie und das Team«, sagte der Niederländer nach seinem Triumph am Samstag abend in Katar: »Dieser Titel ist der beste. Der erste war der emotionalste, weil sich da alle deine Träume erfüllen. Aber das war mein bestes Jahr, und ich bin besonders stolz auf meine Konstanz.« Der 26jährige steuerte für Red Bull im Sprintrennen auf dem Lusail International Circuit auf den zweiten Platz und ist bei noch sechs ausstehenden Grand Prix schon nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. (dpa/jW)