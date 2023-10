IMAGO/Photogamma Im Finale der Copa Libertadores: Boca Juniors

Die Sensation, in dieser Zeitung vorweggenommen, ist perfekt! Der Fortaleza Esporte Clube aus der Hauptstadt des brasilianischen Bundestaates Ceará, der Küstenmetropole Fortaleza, hat sich zwei Wochen vor dem 105jährigen Vereinsjubiläum für das Finale der Copa Sudamericana, des zweitwichtigsten kontinentalen Fußballturniers Südamerikas für Vereinsmannschaften qualifiziert. Historischer geht’s nicht: Die Elf aus dem Nordosten Brasiliens schaltete dabei einen Giganten des Kontinents aus, Brasiliens populärsten Klub Corinthians São Paulo, deren bekanntester Fan Staatspräsident Lula da Silva (schon immer) ist.

In der mit fast drei Millionen Einwohnern fünftgrößten Stadt Brasiliens ist nun High Life angesagt. Der Tricolor eliminierte die Scheckheftgangster aus dem tiefen Süden in der Arena Castellao mit schmutzigsten Gesängen, Pauken und Trompeten. Fortaleza hat sich gleich bei der zweiten Teilnahme das Finalticket für den 28. Oktober im Estadio Domingo Burgueño Miguel in Maldonado nahe Punta del Este, dem uruguayischen Miami, klargemacht. (Wir wollen nicht tiefstapeln: Punta del Este ist für ganz Lateinamerika sehr exklusiv.) Einfach nur toll.

Schon beim 1:1 im Hinkampf hatte Fortaleza den Sieg verdient, daran erinnerten nun Yago Pikachu (49.) und Tinga (55.) Der Tricolor dominierte über 90 Minuten. Fortaleza war ein einziger Hurrikan, dass im ersten Abschnitt keine Treffer fielen, war ein Wunder. Bei Corinthians knickten endgültig alle Lagerregale zusammen, als Rechtsverteidiger Tinga kurz nach der Pause eine Flanke von Linksverteidiger Bruno Pacheco zum 2:0 an den langen Pfosten einknöpfte. Fortalezas größter Erfolg war bislang die Zweitligameisterschaft 2018. Jetzt soll auch in der Sudamericana der Pott her. Gegner im Finale ist die Liga aus Quito (LDQ), der ein 0:0 gegen Defensa y Justicia im Conurbano von Buenos Aires reichte. Die Argentinier starben aufrecht: vor der Saloon-Tür, nicht auf der Flucht. 18:1 Ecken und 35:8 Torschüsse sprechen eine klare Sprache; am Ende wogen das 0:3 aus dem Hinspiel und das eigene Feldlazarett zu schwer. Das Publikum feierte die »Falken« von Julio Vaccari dennoch wie Gewinner.

Beide Teams waren ordentlich zur Sache gegangen, der Kartenregen hätte durchaus dichter ausfallen können. Ligas Tormannriese Alexander Domínguez konnte sich indes ein ums andere Mal auszeichnen. Auch wenn die Klubfinalisten aus Brasilien und Ecuador kommen, an argentinischer Präsenz mangelt es im Sudamericana-Endspiel nicht. Für LDQ kicken fünf Argentinier, darunter der Extormann von Independiente, Adrián Gabbarini, für Fortaleza sogar sechs (darunter der ehemalige Independiente-Torjäger Silvio Romero). Nicht zuletzt wird das Finale in Maldonado auch ein Duell zweier wundervoller argentinischer Trainer: Luis Zubeldía (LDQ) gegen Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza).

Im Copa Libertadores-Halbfinale machte Fluminense aus Rio de Janeiro das 2:2 aus dem Hinkampf wieder wett und schaltete in Porto Alegre zur Überraschung einiger die Colorados von Internacional aus. Dabei schien das Team des Argentiniers Eduardo »Chacho« Coudet schon sicher im Finale zu stehen, nachdem Innenverteidiger Gabriel Mercado Inter bereits nach zehn Minuten per Kopf und schwerem Torwartfehler des 43jährigen Fábio in Führung gebracht hatte. So stand es auch noch nach 80 Minuten, die Fans wähnten sich im vierten Finale ihrer Klubgeschichte, doch der Epilog des Matches versaute alles, zwei Unachtsamkeiten in der Abwehr hatten fatale Folgen. In Minute 81 und 87 knipste zuerst der zur Pause für den 40jährigen Innenverteidiger Felipe Melo eingewechselte Jungspund John Kennedy, dann die argentinische Vereinslegende Germán Cano (nach Hackenvorlage von Kennedy), der mit seinem 12. Turniertreffer wieder einmal der Held des Abends wurde – schon im Hinkampf hatte er einen Doppelpack geschnürt. Sollte Fluminense das Finale am 4. November im Maracanã vor eigenem Publikum gewinnen, werden die Cariocas Cano eine Statue bauen. Fluminense war noch nie der König der Amerikas. Nun erhält man nach den 2008 verlorenen Finals gegen die Liga de Quito eine zweite Chance. Damals hatte der Flu sensationell Titelverteidiger Boca Juniors mit deren Superstars Juan Román Riquelme, Rodrigo Palacio und Martín Palermo niedergerungen.

Fluminense wird von Fernando Diniz trainiert, dem aktuellen Interimstrainer der Seleção. Emblem der Truppe ist der offensive Linksverteidiger Marcelo, jahrelang bei Real Madrid. Im Finale trifft man auf Boca Juniors.