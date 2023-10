picture-alliance / dpa/Röhnert Hertha Gordon (links) mit Clara Zetkin im Jahr 1922

Dass ein auf den ersten Blick alles andere als feindseliges Buch über Kommunisten den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse gewinnt, ist einigermaßen ungewöhnlich. Regina Scheer ist das mit ihrer Biographie Hertha Gordon-Walchers gelungen – sicher allerdings auch, weil das Buch mitnichten ein Plädoyer für den Kommunismus als politisches Projekt oder als politische Bewegung ist.

Scheer hat in den drei Jahrzehnten, in denen sie zu Themen des antifaschistischen Widerstands und der deutsch-jüdischen Geschichte publiziert hat, einen Schreibstil entwickelt, der eine besondere Vertrautheit mit den jeweiligen Protagonisten ihrer Bücher signalisiert. Das sollte nicht mit politischer Sympathie verwechselt werden: Als Autorin kommt Scheer aus der geschichtspolitischen Abwicklung des DDR-Antifaschismus.

1994 etwa, auf dem konjunkturellen Höhepunkt der Abrechnungen mit den »Legenden« des »verordneten« Antifaschismus, versuchte sie, die Schuld des V-Mannes Ernst Rambow, der 1944 die Führungsgruppe der kommunistischen Widerstandsorganisation um Anton Saefkow, Franz Jacob und Bernhard Bästlein an die Gestapo auslieferte, in Frage zu stellen. War nicht, legte Scheer in einem Aufsatz in den Dachauer Heften nahe, die Zerschlagung der Widerstandsorganisation durch die Gestapo letztlich auf Aussagen etwa von Saefkow und Bästlein zurückzuführen? Damals antwortete ihr der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, Johannes Tuchel, scharf: Scheers »Gleichsetzung« der Verhaltensweisen »eines verhafteten Widerstandskämpfers, der sich Gestapo-Beamten gegenübersah, die seine Organisation bis ins Detail kannten«, mit der bewussten »Spitzeltätigkeit eines Agent provocateur des Reichssicherheitshauptamtes« sei »nicht einmal als Möglichkeit durch die historischen Fakten gedeckt«.

Das Buch über Hertha Walcher freilich kommt ohne Zumutungen dieses Kalibers aus. Ohne die persönliche Bekanntschaft Scheers mit Hertha Walcher wäre das Buch nicht geschrieben worden; die Autorin behandelt die Protagonistin mit einem Respekt, der sich auch aus dem Umstand ergibt, dass, wie sie an einer Stelle vermutet, in den letzten Jahren Hertha Walchers ihr »niemand näher« war »als ich«. Der Brecht-Biograph Werner Mittenzwei, der auch oft bei ihr war und ihr zuhörte, habe es nach ihrem Tod nicht mehr geschafft, sich ihrer Biographie zuzuwenden, schreibt Scheer.

1894 in Königsberg als Tochter jüdischer Eltern geboren, war Hertha Gordon aktiv in der Spartakusgruppe, Mitarbeiterin und Sekretärin Clara Zetkins und nach dem Ausschluss aus der KPD Mitglied in KPO und SAP. Nach langen Jahren im Exil kehrte sie mit ihrem Ehemann, dem 1928 ebenfalls ausgeschlossenen, ehedem führenden Gewerkschaftspolitiker der KPD Jacob Walcher, der nach 1933 Parteiführer der Exil-SAP und »Ziehvater« Willy Brandts war, in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands zurück und trat in die SED ein. Jacob Walcher wurde Chefredakteur der Gewerkschaftszeitung Tribüne.

Beide wurden wie andere frühere Mitglieder »parteifeindlicher Gruppen« bald wieder aus der Partei ausgeschlossen, dann 1956 erneut aufgenommen (mit einer kränkenden Rückdatierung der Mitgliedschaft nur bis zum Jahr 1947), später mit Orden ausgezeichnet. Jacob Walcher ließ sich von Historikern zur Parteigeschichte befragen und lieferte selbst (nie publizierte) Manuskripte ab, Hertha Walcher arbeitete als Übersetzerin. Das ist viel interessantes Material. Scheer erzählt diese komplexe Lebensgeschichte in der Hauptsache auf der Grundlage von Informationen, die sie vor Jahrzehnten aus »stundenlangen« Gesprächen mit Hertha Walcher mitgenommen hat; sie hat ergänzend auch in Archiven recherchiert.

Herausgekommen ist ein lesenswertes Buch, das indes einen nicht unwesentlichen Mangel hat: Die Autorin interessiert sich im Grunde kaum für die Walchers als Akteure in der kommunistischen Arbeiterbewegung, sondern entwirft ein Lebensbild von Menschen, die von den »bitteren Brunnen« gekostet, also persönlich und politisch unter der Partei und letztlich unter den eigenen »Illusionen« gelitten haben. In diesem Szenario gibt es gleichsam die Guten – die Walchers und ihre Freunde –, und es gibt die immer wieder auftretenden Charaktermasken des Schlechten und Falschen wie Walter Ulbricht. Das ist letztlich zu flach, um zu überzeugen.

Dabei steckt in dem Buch viel: Szenen wie die, in der der aus der SED ausgeschlossene Walcher versucht, sich am 17. Juni 1953 der Partei »zur Verfügung zu stellen«, aber an den verrammelten Türen des ZK-Gebäudes scheitert, zeigen, dass die Walchers viel mehr mit der DDR verband als die 1950 geborene Autorin. Dass Jacob Walcher die sowjetischen Panzer »begrüßte«, erwähnt sie nur beiläufig. Seitenlang wird dafür der qualvolle Parteiausschluss von 1951/52 geschildert.

Wenig überraschend ist, dass gerade die Jahrzehnte in der DDR in dem Buch wie ein gedrängter Abgesang erscheinen. Die Jahre von 1953 bis 1990 werden auf etwas über 40 Druckseiten abgehandelt. Der Tod Bertolt Brechts, mit dem die Walchers bis zuletzt eng verbunden waren, erscheint da als das Hauptereignis, und natürlich sterben auch nach und nach andere Wegbegleiter. Irgendwann beginnt Scheer, Hertha Walcher »Wort für Wort« Gorbatschows Reden vorzulesen, und dann verlassen auch schon »die meisten der zwei Millionen Mitglieder die SED (…) wie die Ratten das sinkende Schiff«. Hertha Walcher allerdings blieb in der Partei, teilt Scheer mit, ist sich aber zugleich sicher, dass die Hochbetagte »sich und die Sache ihrer Genossen als gescheitert« betrachtete. Überrascht habe sie dieses Scheitern aber keineswegs.

Hier hätte man gerne mehr erfahren – aber die sonst so weit ausholende Autorin bleibt ausgerechnet an diesem Punkt auffällig schmallippig. Politische Äußerungen Hertha Walchers zum Zeitgeschehen aus den letzten zehn, zwanzig Lebensjahren teilt Scheer gar nicht mit, mutmaßt dann aber unvermittelt, Gorbatschows Reden müssten für sie »gewesen sein, als ob die Revolution, von der sie seit ihrer Jugend geträumt hatte, nun doch noch Wirklichkeit werden könnte«. Wirklich nachvollziehbar ist das nicht, zumal Scheer Hertha Walcher als einen bis zuletzt politischen Menschen schildert, der »hart im Urteil« sein konnte. Bedauerlicherweise führt Scheer allerdings fast ausschließlich anekdotisches Material an, das nahelegt, Hertha Walcher habe sich im Grunde nur für die Konflikte der Vergangenheit interessiert: »Was blieb, waren die Freunde und die Erinnerungen.«

Jacob Walcher war 1970 gestorben. Hertha Walcher starb 96jährig im Dezember 1990. Aus einem wenige Tage vor ihrem Tod geführten Telefonat hat Scheer notiert, dass sie »traurig« angesichts des bevorstehenden Endes auch der Sowjetunion war. Aber auch das wird für Scheer letztlich zu einem Problem der persönlichen Lebensgeschichte: »Ich wusste, was das für sie bedeutete. Sie war ja im Kreml dabei gewesen, als alles anfing.«