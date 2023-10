»Ökologie in China – trotz aller Widersprüche ein Vorbild für die Welt?!« Vortrag mit Buchautor Wolfram Elsner. Die ökologische Bilanz Chinas ist auf den meisten Feldern ohne Beispiel in der Welt. China generiert inzwischen bis zu einem Drittel der Solar- und Windenergie der Welt, berichtet die Weltbank. Mehr als ein Viertel aller neuen Wälder weltweit sind seit 2000 in China entstanden, dem einzigen Land, das auch die Wüsten zurückgedrängt hat. Dienstag, 10.10., 19.15 Uhr. Ort und Veranstalter: Münchner AIDS-hilfe, Lindwurmstr. 71, München

»Kesselmusik Nr. 2 – Solidarität versetzt Berge«. Versammlung und Musikfestival. Nach wie vor dauert die Aufarbeitung des »Leipziger Kessels« vom 3.6.2023 an. Neben zahlreichen Klagen aufgrund des rechtswidrigen Festhaltens von Minderjährigen oder der Beschlagnahmung von Datenträgern sehen sich nach wie vor über 1.000 Personen dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs ausgesetzt. Sonnabend, 14.10., 15.30 Uhr. Ort: Fockeberg in Leipzig. Veranstalter: Kesselmusik Leipzig

»Für Friedenshäfen an Nord- und Ostsee«. Demonstration. Regelmäßig wird seit Jahrzehnten schweres US-Kriegsmaterial, Panzer und Truppentransporter umgeschlagen. Die BRD ist mit seinen Häfen Hamburg, Bremerhaven und Nordenham und verschiedenen Kommandostellen Drehscheibe für diese Truppen- und Materialtransporte. Protest ist notwendig. Sonnabend, 14.10., 14 Uhr. Ort: Große Kirche, Bürgermeister-Smidt-Straße 45, Bremerhaven. Veranstalter: Mut zum Frieden und viele andere Organisationen