Nachschlag: Persilschein für Polizisten

Jan Huebner/imago images Das Polizeirevier in der Nähe der Konstablerwache in Frankfurt am Main

Jan Böhmermann sprengt sein Format und muss schlussendlich selbst einsehen: »Was zur Hölle hat das alles noch mit Satire zu tun?« fragt er, nachdem der Moderator die vielen offenen Fragen im »NSU 2.0«-Fall aufgetischt hat. Ja, wer sich nicht an überbordendem Zynismus zu ergötzen vermag, der kann das alles nicht mehr witzig finden. Alles hatte im August 2018 mit einem Drohbrief an die Frankfurter Anwältin Seda Başay Yıldız begonnen und endete – vorerst – mit der Verurteilung eines Berliners, des mutmaßlichen Einzeltäters Alexander M. Doch keiner kann sich erklären, wie der an die geheimen Daten der Polizei kommen konnte, die er für den Versand seiner Drohungen benötigt hätte. Die Spur führt ins Frankfurter Polizeirevier, in dem mehrere Beamte mit neonazistischer Schlagseite ihren Dienst tun. Die Polizei hatte dann monatelang gegen sich selbst ermittelt und sich später über den hessischen Innenminister einen Persilschein ausstellen lassen. Ganz unser Humor. (mme)