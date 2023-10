IMAGO/Avalon.red »Am I gone / Before I go?« – Wilco

Diffus. Das Licht, der Klang, die Träume, die Gedanken. Die Liebe. Der Blick in den Spiegel. Alles verwaschen, kurz klar, dann wieder weg. Wie stehe ich zu mir, zu dir, zur Welt? Wie ein Cousin? Teil der Familie, aber undefinierter als die anderen. Ich kann dazugehören, muss es aber nicht. Will ich es überhaupt? »It’s this feeling of being in it and out of it at the same time«, schreibt Songwriter und Sänger Jeff Tweedy.

Behutsam angereichert

So in etwa können Titel und Sound des neuen Wilco-Albums und die darin verhandelten Fragen interpretiert werden. »Cousin«, das 13. Album der Band, ist ihr zweites nach »A Ghost Is Born« (2004), das nicht in Eigenregie produziert wurde. Jim O’Rourke, damals noch bei Sonic Youth, produzierte »A Ghost Is Born«; es steht zusammen mit »Yankee Hotel Foxtrot« (2002) für die Phase, in der Wilco von einer Alternative Country- zur experimentellen Rockband mutierten. Beide Alben sind die meistgenannten, wenn nach den Wilco-Lieblingsalben gefragt wird. Das Etikett »die amerikanischen Radiohead« war nicht ganz falsch. Wilcoesk war die Musik aber trotzdem, weil es im Kern Folksongs waren, die auch ohne die Verzerrungen, Noise-Attacken und den satten, vielschimmernden Bandsound funktionierten. Jeff Tweedy tourte wiederholt solo und spielte die Songs auf der Akustischen – reduziert waren sie genauso spannend. Der Grund: die stupende Melodiösität der Stücke. »Together at Last«, ein Soloalbum Tweedys von 2017, versammelt einige dieser akustischen Versionen.

»Cousin« markiert insofern eine Wiederkehr der Art-Rock-Phase, als die angefragte Produzentin Cate Le Bon den Bandsound behutsam anreicherte, ihm aber nicht eine eigene Idee überstülpte. »Cousin« ist Wilco: Es gibt das akustische, melodische Grundgerüst, es gibt die übereinander und gegenläufig spielenden, verspielten Gitarren (Nels Cline, sehr atmosphärisch, und Pat Sansone), es gibt John Stirrats warmen Bass, Michael Jörgensen an den Keys und Glenn Kotches sagenhaftes, die Songs unterhakendes Drumming. Dazu singt Tweedy meist in seinem betörend flehenden, weichen Falsett. Der Opener »Infinite Surprise« ist gesanglich und instrumentell sperriger, und mitunter springt Tweedy runter vom Falsett und singt träge, beinah kraftlos in seiner natürlichen Baritontonlage.

So auf »Ten Dead«, einem Schlüsselsong des Albums. »I woke up this morning / And I went back to bed« singt Tweedy in Lou Reed-Manier, »Ten dead / Ten dead / Now there are ten dead.« Es ist ein weiteres »mass shooting« in den USA, das die Nachrichten verkünden. Stumpf geworden dreht der Erzähler sich noch mal um: »Ten more / Eleven more / What’s one more to me?« Zum Protest, noch präsenter etwa im Sound von Wilcos Autoritarismus-Album »Ode to Joy« (2019), fehlt die Kraft. »Four Dead in Ohio« heißt der Song von 1970 von Crosby, Stills, Nash & Young, auf den sich Tweedy hier bezieht. Er sagt, ja, diesen heiligen Zorn, ich hätte ihn gerne noch. Die beinah liebliche Melodie mit der dissonanten Unterströmung (typisch für dieses Album) drückt die Erschlaffung aus, mit der im Alltag Schusswaffenopfer, ertrinkende Flüchtende etc. hingenommen werden.

Unsere Lieben

Im Album geht es ansonsten darum, wie wichtig wir uns selber, unsere Lieben und alles dazwischen (noch) nehmen. »Am I gone / Before I go?« fragt Tweedy in »Pittsburgh«, dem achten von zehn Stücken, welches in »meant to be« in seltener Klarheit enden könnte: »Our love is meant to be.« Doch Tweedy fügt noch zweimal hinzu: »It is to me.« Der Rest verschwimmt.