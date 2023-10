Friedrichshain-Kreuzberg Museum Von Faschisten ermordet: Der Gewerkschafter und Kommunist Celalettin Kesim (Protestdemonstration, Westberlin, 1980)

»Tek Yol Devrim – Der einzige Weg ist die Revolution«. So steht es auf dem Schild, das ein schnauzbärtiger Demonstrant in 70er-Jahre-Schlaghose hochhält. Zu sehen ist das Foto in der kleinen Ausstellung »Wir sind keine Rausländer« über politische Kämpfe türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten in Westberlin, die im Foyer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin noch bis Ende Januar 2024 gezeigt wird. Die Bilder stammen aus dem Fundus von Jürgen Henschel, der als Pressefotograf für die Tageszeitung Die Wahrheit der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins tätig war. Zufällig entdeckt hatte sie die Kuratorin der Ausstellung, die zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Türkei forschende Historikerin Svenja Huck. Als sie nach dem Einmarsch türkischer Truppen ins syrisch-kurdische Afrin 2018 im Internet nach dem Auftaktort einer Demonstration »gemeinsam gegen türkischen Faschismus« suchte, stieß sie darauf, dass bereits vor vier Jahrzehnten unter diesem Motto durch Kreuzberg und Neukölln demonstriert wurde.

Einige der ausgestellten Bilder zeigen die Proteste vor und nach dem türkischen Militärputsch vom 12. September 1980. Schon damals wurde ein »freies Kurdistan« gefordert. Auch eine Gedenkveranstaltung für Celalettin Kesim wurde dokumentiert. Der Gewerkschafter und Kommunist starb am 5. Januar 1980 nach einem Messerangriff der faschistischen Grauen Wölfe am Kottbusser Tor. Doch nicht nur die politischen Kämpfe in ihrer alten Heimat fanden ihren Widerhall, die Neuberliner aus Anatolien mussten auch für ihre Rechte in ihrer neuen Heimat kämpfen. Über den Familiennachzug waren zwischen 1977 und 1980 rund 30.000 Angehörige von Arbeitsmigranten aus der Türkei nach Westberlin gezogen.

Dort wehte ihnen bald ein eisiger Wind entgegen. »Schneller als wir befürchtet haben, geht die Westberliner CDU daran, dem fremdenfeindlichen Ruf ›Ausländer raus!‹ zum Durchbruch zu verhelfen«, wird der Verein Ausländerkomitee Westberlin zitiert. »Nur wenn wir uns gemeinsam wehren, haben wir eine Chance!« Ein nach dem damaligen CDU-Innensenator Heinrich Lummer benannter »Lummer-Erlass« sah die Abschiebung Tausender Jugendlicher bei Erreichen des 18. Lebensjahrs vor, wenn sie nicht mindestens fünf Jahre in der BRD gelebt hatten. Das sorgte für heftigen Widerstand der Betroffenen. »Wir sind keine Rausländer«, heißt es auf einem Demoplakat – auch der Titel der Ausstellung lautet so. Andere Bilder zeigen ein Fest mit Infoständen und Folklore am Mariannenplatz – noch heute bauen die linken türkischen und kurdischen Vereine dort am 1. Mai ihre Stände auf.

»Die damaligen Kämpfe hatten noch einen klaren Klassencharakter«, benannte der als Zeitzeuge auf der Vernissage sprechende Leiter der hessischen Rosa-Luxemburg-Stiftung Murat Çakir einen Unterschied zu vielen gegenwärtigen antirassistischen Bewegungen. Heute sei zwar nicht mehr von »Gastarbeitern« oder »Ausländern«, sondern von »Migranten« die Rede. Doch das Problem seien nicht die Bezeichnungen, sondern die weiterhin bestehenden Strukturen, die zur Entrechtung führten. Mit der Ausstellung möchte Huck die vielfach vergessenen Kämpfe der ersten Generation türkeistämmiger Einwanderer und ihrer linken Selbstorganisationen in Erinnerung rufen – zu einem Zeitpunkt, an dem erneut eine große Fluchtbewegung aus Erdoğans Türkei eingesetzt hat, während in Deutschland eine rassistische Kampagne gegen die Rechte von Flüchtlingen und Migranten die Notwendigkeit organisierten Widerstands verdeutlicht.