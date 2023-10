Alex Favalli Protestsignal und Mobilisierungskraft: Rotes Fahnenmeer am Sonnabend in Italiens Hauptstadt

Der Generalsekretär des nationaler Gewerkschaftsbunds CGIL, Maurizio Landini, ist dafür bekannt, mit allen Regierungen zu verhandeln. Nach einem Jahr Rechtsregierung von Giorgia Meloni musste aber auch er eingestehen, dass diese Koalition nicht nur Stillstand bei der sozialen Frage bedeutet, sondern den Armen aktiv »den Krieg erklärt hat«. Deshalb rief die größte Gewerkschaft des Landes zusammen mit 100 weiteren Organisationen am Sonnabend auf die Piazza San Giovanni, um »gemeinsam für die Verfassung« einzutreten. Denn laut Artikel 1, gewissermaßen identitätsstiftend für das Nachkriegs-Italien, hat die Republik eine demokratische zu sein, die auf auskömmlichen Arbeitslöhnen und Volkssouveränität basiert.

Die Veranstalter rechneten mit rund 50.000 Teilnehmern. Als gegen 13 Uhr die zwei Umzüge für »Frieden, Arbeit, Umwelt« und eben die Verfassung zu den Tönen von Bella Ciao starteten, wurde klar: Fehleinschätzung. Denn etwa 100.000 Personen waren schließlich in die Hauptstadt gekommen, um zu protestieren. Auch Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri, die Vorsitzende des sozialdemokratischen Partito Democratico, Elena Schlein, ferner der Generalsekretär der »Sinistra Italiana«, Nicola Fratoianni. Kaum mehr als taktische Anstandsbesuche. Dennoch, für die zersplitterte Linke in Italien ist es ein Achtungszeichen, als geeinte Front auf der Straße zusammenzukommen.

Ebenfalls präsent waren die historisch wichtigen Linkskatholiken: »Ich bin davon überzeugt, dass auch Jesus mit uns auf der Straße wäre«, sagte eine Sprecherin von »La Comune« mit Blick auf die päpstliche Basilika von San Giovanni. »Er wäre auf der Seite der Humanität, er stünde mit den Menschen, die auf der Suche nach einer Zukunft zu uns kommen.« Simonetta De Fazi von der Vereinigung christlicher Arbeiter (ACLI ) sprach gegenüber jW auch über den Krieg in der Ukraine: »In der Verfassung steht, dass der Staat Krieg in all seinen Formen ablehnt. Fakt ist aber, dass unser Staat einen Krieg schürt.« Außerdem sei laut De Fazi das Recht auf würdige Arbeit in diesem Land nicht mehr gegeben. »Die verfassungsgebenden Antifaschisten würden sich im Grab umdrehen, wenn sie die Situation sehen könnten. Wir fordern die Regierung auf, sich gefälligst wieder zur Verfassung zu bekennen, nicht, sie umzuschreiben!«

Die Vorsitzende der internationalen Sektion des Gewerkschaftbunds CGIL, Nicoletta Grieco, empörte sich im jW-Gespräch über Melonis Haushaltspläne: »Es fehlen 1,2 Millionen Angestellte im öffentlichen Sektor, 500.000 davon im medizinischen Bereich. Doch dafür sind keinerlei Mittel vorgesehen. Im Gegenteil: Man kürzt sie! Wir fordern heute neue Verträge, die Einführung eines Mindestlohns und eine Erhöhung der aktuellen Renten. Wir fordern, dass die Regierung die Verfassungsrechte unserer Bürger respektiert. Bis jetzt tut sie es nicht. Aber heute sind wir 100.000 und laut. Es ist ein wichtiger Tag.«

Tatsächlich ist es mit Abstand die größte Veranstaltung seit mindestens zehn Jahren auf italienischen Straßen. Und viele hoffen auf einen Neuanfang eines »linken Blocks« in dem Land. Gewerkschaftschef Landini, der von hiesigen Gazetten als gestandener »Leader« bezeichnet wird, ergriff während der Abschlusskundgebung vor der »roten Menge« das Mikrophon, rief zur Einheit auf – und sagte weiter: »Wir sind diejenigen, die das Land verändern wollen, diejenigen, die Steuern zahlen, diejenigen, die das Land auf den Beinen halten.« Und er schloss mit den Worten: »Wir werden nicht aufhören. Wir werden weitermachen, bis wir Ergebnisse erzielt haben.« Im Chor skandiert die mobilisierte Masse: »Generalstreik!«

Dafür müsste sich Landini indes mit konkurrierenden Belegschaftsorganisationen an einen Tisch setzen, die Rolle des »Block Leaders« wieder ablegen und in die des Gewerkschafters schlüpfen. Davon unabhängig wurde am Sonnabend offensichtlich: Das andere Italien, abseits von Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni und Matteo Salvini scheint wiedererwacht zu sein.