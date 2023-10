dpa/Radoslaw Czajkowski Will 2025 wieder antreten: Boliviens kämpferischer Expräsident und MAS-Chef Evo Morales (La Paz, 29.3.2021)

Ein Kongress der Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus (MAS) in der bolivianischen Ortschaft Lauca Eñe hat in der vergangenen Woche zum endgültigen Bruch zwischen dem radikalen Flügel um Expräsident Evo Morales (2006–2019) und dem als reformistisch geltenden Lager des amtierenden Staats- und Regierungschefs Luis Arce geführt. Rund 3.000 Delegierte bestätigten Morales als Vorsitzenden der MAS und nominierten ihn für die Präsidentschaftswahlen der Partei im Jahr 2025. Zugleich wurden Arce, sein Stellvertreter David Choquehuanca und rund 20 weitere Vertreter des regierungsfreundlichen Lagers aus der Partei ausgeschlossen. Die offizielle Begründung lautete, dass sie dem von ihnen als nicht legitim bezeichneten Parteitag demonstrativ ferngeblieben waren.

Die Eskalation des Konkurrenzkampfs um die Führung der bolivianischen Linken hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Über den MAS-Vorsitz und die Präsidentschaftskandidatur hinaus geht es um Einfluss, Kontrolle und Posten sowie die weitere Ausrichtung der mitgliederstärksten Partei des Landes. Zunächst hatte die Besetzung von Regierungsposten im Mittelpunkt gestanden. Anhänger von Morales warfen Arces Gefolgsleuten zudem vor, vom Parteiprogramm abzuweichen, gegen Beschlüsse zu verstoßen und rechte Positionen zu vertreten. Wenige Tage vor dem vom 3. bis 5. Oktober tagenden Kongress der sich offiziell »Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos« nennenden Partei hatte Morales behauptet, dass die derzeitigen Amtsinhaber den Plan verfolgten, ihn für die Wahlen im Jahr 2025 zu disqualifizieren. Der erste indigene unter den bis dahin 122 Präsidenten des Landes war während seiner Amtszeit für die Mehrheit der über zwölf Millionen Bolivianer zu einer Identifikationsfigur und zum beliebtesten Staatsoberhaupt der Geschichte geworden.

Nach der erneuten Wiederwahl von Morales im Oktober 2019 putschte die rechte Opposition mit Unterstützung der von Washington dominierten »Organisation Amerikanischer Staaten« (OAS) und zwang ihn ins Exil. Als sich das Regime nach Protesten gezwungen sah, Neuwahlen anzusetzen, unterstützte Morales von dort aus seinen früheren Wirtschaftsminister Luis Arce, der mit 55,1 Prozent zum Präsidenten gewählt wurde. Da Morales sich aus dem Exil nicht hatte bewerben können, sollte er – einer angeblichen Absprache zufolge – nach seiner Rückkehr als Kandidat der MAS für die Präsidentschaftswahl 2025 aufgestellt werden. Mittlerweile wollen Arce und Choquehuanca davon jedoch nichts mehr wissen und brachten sich selbst wieder ins Gespräch. Sie bestritten die Legitimität des Parteitags in Lauca Eñe und aller dort getroffenen Entscheidungen. Anhänger des Regierungslagers in der Landfrauenorganisation Bartolina Sisa zogen sogar vor das Erste Verfassungsgericht von Santa Cruz, das die Aussetzung des Parteitags nur wenige Stunden vor dessen Ende anordnete. Da die Delegierten die Entscheidung nicht akzeptieren, müssen nun voraussichtlich Gerichte über die Gültigkeit der dort gefassten Beschlüsse entscheiden.

Das Zerwürfnis innerhalb der MAS droht auch die mächtigen sozialen Organisationen des Landes zu spalten. Im August traf es bereits den Gewerkschaftsbund der Landarbeiter (CSUTCB), der jetzt aus zwei Fraktionen besteht und zwei Vorsitzende hat. Während Morales weiterhin die Unterstützung der indigenen Bevölkerung und der ärmeren Schichten in den ländlichen Gebieten genießt, konnte Arce eine beachtliche Anzahl von Mitgliedern und führenden Funktionären aus rund 50 sozialen und gewerkschaftlichen Organisationen zu seinen Gunsten mobilisieren. Sie prangern an, nicht angemessen auf dem MAS-Kongress vertreten gewesen zu sein. Als Alternative rufen mehrere soziale Akteure deshalb zu einer Versammlung am 17. Oktober in der Stadt El Alto auf, zu der Arce und andere Regierungsvertreter eingeladen wurden. Eine Spaltung der MAS scheint also nicht mehr abwendbar zu sein. Profitieren wird davon die nach Überwindung des Putschregimes angeschlagene Rechte mitsamt ihrer Unterstützer in den USA.