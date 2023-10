REUTERS/Firas Makdesi Folge des jüngsten Erdbebens: Familie in zerstörtem Haus in Aleppo (13.2.2023)

In Syrien gibt es vor allem ein Thema, über das allerorten gesprochen wird: Wie sollen wir Essen auf den Tisch bringen? Wie sollen wir die Kinder versorgen? Wie können wir die Miete bezahlen? »Ein Liter Milch kostet 7.000 Syrische Pfund, eine Lage mit 30 Eiern 56.000 Pfund«, sagt M. in Aleppo im Gespräch mit der Autorin. »Die Kinder brauchen Milch und Eier, aber wir müssen auch Strom und Miete bezahlen, Transportkosten, Brot, Gemüse. Wir wissen nicht mehr, wie wir leben sollen. Der Dollar steigt und steigt, und unsere Währung wird immer schwächer.« 420.000 Syrische Pfund verdient M. monatlich bei zwei verschiedenen Arbeitsstellen an sechs Tagen die Woche. Urlaub kennt er nicht mehr. Er hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, seine Frau arbeitet nicht. »Die Kinder brauchen mindestens alle zwei Tage einen Liter Milch«, sagt er ratlos. »Ich kann es einfach nicht bezahlen. Fleisch und Eier haben wir längst vergessen.«

L. hat drei verschiedene Arbeitsstellen und versorgt ihren Vater, der pensioniert ist. Zusammen haben sie monatlich rund 700.000 Pfund, was angesichts der enormen Preissteigerungen auch nicht zum Leben reicht. Der Vater ist krank und benötigt Medikamente, die es in Syrien nicht mehr gibt und die teuer importiert werden müssen. Die Brüder schickten dafür Geld, erzählt L. im Gespräch mit der Autorin. Ein Bruder sei in Katar, einer in Bulgarien und einer in Moskau. Ihr Neffe sei in Deutschland. Er habe nicht nur die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern auch eine Deutsche geheiratet, und kürzlich habe er seine Mutter zu sich geholt. »Nur ich bin noch in Syrien«, lacht L. »Jeder geht eben seinen Weg.«

Der US-Dollar bestimmt den Umtauschkurs des Syrischen Pfunds, das immer mehr an Wert verliert. Der offizielle Dollar-Kurs lag Anfang Oktober bei 10.700 Pfund, im Handel schwankte er um einen Betrag von 13.300 Pfund. Die Inflation hat für die Bevölkerung dramatische Auswirkungen. Die Menschen verdienen ihr Geld in der Landeswährung, doch ihre Lebenshaltungskosten sind dem Umtauschkurs des Dollars unterworfen. Im Alltag bedeutet das Hunger und Armut.

Wirtschaftlich sei Syrien in schlechter Verfassung, sagt Fares Schehabi, der Vorsitzende der Industriekammer von Aleppo. »Wir haben eine anhaltende Depression mit steigender Inflation. Ja, das liegt auch an falschen Regierungsentscheidungen, aber die Folgen davon sind gering im Vergleich zu unserem Hauptproblem. Und das sind die Sanktionen des Westens, die seit 2011 gegen uns in Kraft sind. Der zweite Grund ist, dass wir nicht an unsere Ressourcen östlich des Euphrat kommen. Unsere Öl- und Gasfelder, unser Weizen und unsere Baumwolle liegen außerhalb unserer Reichweite. Seit 50, 60 Jahren sind Weizen und Baumwolle die Basis der syrischen Ökonomie. Alle sozialistischen Wirtschaftsprogramme der syrischen Regierungen schon vor Assad basierten auf der Weizen- und Baumwollproduktion. Beide Rohstoffe können wir nicht erreichen, und das ist eine Katastrophe.«

Ob verarbeitet oder als Rohstoff hätten beide Exportgüter Devisen ins Land gebracht, fährt Schehabi gegenüber der Autorin fort. Das Geld fehle, um die Wechselkursverluste auszugleichen. Die westlichen Sanktionen und die Schwierigkeiten östlich des Euphrat würden in ihren negativen Auswirkungen ergänzt durch das US-amerikanische »Caesar-Gesetz« von 2019. Die Maßnahmen richteten sich nominell gegen die Regierung und die herrschende Elite, so Schehabi. »Aber tatsächlich sind einfache Leute davon betroffen. Ich spreche von den mindestens zehn Millionen Menschen, die in den von der Regierung kontrollierten Gebieten leben.« Die Ressourcen östlich des Euphrat seien die Ressourcen des ganzen Landes, betont Schehabi. »Ich habe ein Recht auf diese Ressourcen genauso wie die Männer der Müllabfuhr hier in Aleppo.« Die Kontrolle über die Ressourcen den kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) zu überlassen sei unverantwortlich gegenüber dem Rest der Bevölkerung.

Eine Mittelschicht gebe es nicht mehr, fährt Schehabi fort. Lehrer, Regierungsangestellte, Ärzte, Ingenieure, Anwälte, Manager in den Fabriken würden Jahr für Jahr ärmer. Dafür sei eine kleine Schicht von Neureichen entstanden, die am Krieg verdient hätten. Wenn das Land sich aus der Belagerung des Westens befreien und wiederaufgebaut werden könnte – vielleicht mit Hilfe Chinas –, würden alle Syrer davon profitieren.

Die Menschen in Aleppo klagen nicht. Sie arbeiten und versuchen, mit Unterstützung von Angehörigen aus dem Ausland ihren Lebensstandard zu verbessern. Um ihr Geld nicht an Besitzer großer Generatoren zu verlieren, von denen sie Strom kaufen, den der Staat nicht ausreichend liefern kann, installieren sie Solaranlagen, die mittlerweile in Homs hergestellt werden. Die Straßenbeleuchtung wird mit Solarenergie betrieben, auch der Alte Souk, der langsam wiederaufgebaut wird, wird komplett auf diese Weise versorgt. Wenn die Sonne am Morgen über der Zitadelle von Aleppo aufsteigt, spiegelt sie sich in Tausenden von Solarpaneelen, die neben den verrosteten Satellitenschüsseln auf den Dächern der Stadt installiert sind.