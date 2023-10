dpa/Arez Ghaderi Zukunft ungewiss: Sowohl für die Asylsuchenden als auch für die private Seenotrettung (9.9.2022)

Die Bundesregierung wolle die Seenotretter im Mittelmeer ab 2024 nicht mehr finanzieren, triumphierte das Boulevardblatt Bild am Samstag. Doch das erwies sich schnell als Wunschdenken. Das Auswärtige Amt dementierte diesen und ähnliche Berichte postwendend. Auch in den nächsten Jahren werde es eine finanzielle Unterstützung der Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer geben, wie es der Bundestag beschlossen habe, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Nur »aufgrund eines technischen Versehens« sei im Entwurf des Haushaltsplans 2024 »die explizite Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel zunächst nicht erfolgt«. Der vom Bundestag im vergangenen November beschlossene Haushalt für das laufende Jahr sieht Mittel in Höhe von zwei Millionen Euro für die Seenotrettung und für Projekte an Land für Gerettete vor.

Die Falschmeldungen waren offenbar ein Echo auf Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der hatte sich am Freitag von der Finanzierung der Seenotretter distanziert. Auf einer Pressekonferenz nach dem informellen EU-Gipfel in Granada betonte er, dass die Gelder vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung bewilligt worden seien. »Ich habe den Antrag nicht gestellt«, erklärte er. Zuvor hatte sich Scholz am Rande des Gipfels mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen, die sich in einem Brief an den Kanzler über die Finanzierung beschwert hatte.

Scharfe Kritik an Scholz übte die stellvertretende Juso-Vorsitzende Sarah Mohamed. Dass die Haltung des Bundeskanzleramtes zum Thema ins Wanken komme, »weil Rechtsradikale sich über das Retten von Menschenleben beschweren, ist ein katastrophales Zeichen«, sagte sie der dpa. Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, schrieb bei X (vormals Twitter), Scholz sei »die Zusammenarbeit mit einer Postfaschistin wichtiger als ein klares Bekenntnis dazu, dass man Menschen vor dem Ertrinken rettet«.

Auch Jamila Schäfer von Bündnis 90/Die Grünen stellte sich hinter die Seenotretter. Sie sehe keine Veranlassung, die Ausgaben für diesen Bereich zu streichen, sagte sie. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärte dagegen gegenüber dpa, er teile Scholz’ Auffassung, »dass deutsches Steuergeld keinen Beitrag zum perfiden System der Schleuserkriminalität leisten sollte«.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sprach sich unterdessen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dafür aus, Abschiebungen zu forcieren und jährliche Kontingente für die Aufnahme von Geflüchteten in die EU festzulegen. Die verdrehte Begründung: Die AfD profitiere von der »ungeordneten Migration«, daher sei sie »vehement dafür, dass wir Ordnung schaffen«. FDP-Chef Christian Lindner warb erneut dafür, Geflüchteten Sach- statt Geldleistungen zukommen zu lassen. Das reduziere Anreize, nach Deutschland zu kommen. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer behauptete gegenüber Bild: »Unser Sozialstaat lockt illegale Migranten nach Deutschland.« Das müsse ein Ende haben.

In der Rheinischen Post entlarvte der Migrationsexperte Herbert Brücker diese Behauptung als Mythos. Er wies darauf hin, dass die Menschen in erster Linie »wegen der Rechtssicherheit, der Aussicht auf ein faires Asylverfahren und der Achtung der Menschenrechte zu uns kommen«. Die Sozialleistungen würden je nach Befragung lediglich von gut 20 bis knapp 30 Prozent der Geflüchteten als ein Grund unter vielen genannt, die BRD als Ziel ihrer Flucht zu wählen.